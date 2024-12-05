【旅游资讯】仁川机场今日（5）起加强安检规则：鞋跟高过3.5cm须脱鞋，平底、胶拖不受影响

韩国仁川国际机场的出境安检此前只针对可疑情况要求脱鞋，但从12月5日起，凡穿著鞋跟高度超过3.5厘米的旅客，均需脱鞋进行安全检查。

根据韩国国土交通部和仁川国际机场公社的公告，仁川机场第一航站楼和第二航站楼的旅客在通过圆形安检设备（全身安检仪）时将加强鞋类检查。

圆形安检设备采用毫米波技术，帮助机场职员在不直接触碰乘客身体的情况下，探测出金属及其他危险物质，且对人体无害。 检查过程中，旅客的身体影像会以虚拟化身的形式短暂显示。 该设备自2017年首次引进至仁川机场第二航站楼，目前已投入41台，约占仁川机场全部安检设备（58台）的70%。 其余17台为门型安检设备。



圆形安检设备的优势在於快速，每名旅客平均仅需25秒即可完成检查。 然而，国家情报院和警方曾指出，该设备对脚踝以下部位的检查能力不足，难以检测鞋底或鞋跟内藏匿的毒品或陶瓷武器等物品。 此次加强鞋类检查正是针对这一问题进行改进。

具体来说，自5日起，凡在仁川机场使用圆形安检设备的旅客，如果穿著鞋跟高於3.5厘米的皮鞋、登山鞋、厚底拖鞋、冬季靴子、长靴等，均需要脱鞋。 而鞋跟较低的皮鞋、运动鞋、橡胶拖鞋则无需脱鞋。 使用门型安检设备的旅客仍可穿鞋通过。

除韩国外，美国、泰国、越南等国也实施鞋类安检，德国和新加坡等地则仅对高跟鞋进行选择性检查。

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