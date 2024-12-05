金秀贤&金智媛《泪之女王》横扫亚洲权威奖项：AAA亚洲影艺创意大奖「最佳导演」& ATA亚洲电视大奖「最佳剧本」

由金秀贤和金智媛主演的tvN电视剧《泪之女王》播出后在多国引起轰动，近日，亚太地区的两个重量级奖项不约而同为它授予大奖，再次证实了这部剧在各国观众中的人气。

12月4日，2024 亚洲影艺创意大奖（Asia Academy Creative Awards，以下简称AAA）在新加坡举办，《泪之女王》获得「最佳导演奖」。 AAA是亚洲最大规模的内容创意奖项，汇集了来自17个国家的优秀作品，由新加坡非营利组织「亚洲创意艺术学院」举办，旨在表彰来自亚太地区的优秀影视作品和节目内容。 此外，《泪之女王》还入围了最佳剧本奖，展现了其在剧作上的独特魅力。



不仅如此，在11月30日於印尼雅加达举办的第29届亚洲电视大奖（Asian Television Awards，以下简称ATA）中，《泪之女王》凭藉熟悉又不失新颖的爱情故事从众多作品中脱颖而出，斩获「最佳剧本奖」。 该剧击败了中国电视剧《莲花楼》、泰国电视剧《不曾遗忘的暮色》以及新加坡电视剧《夜樱（Last Madame： Sisters of the Night）》等竞争对手，展现了韩剧在国际市场的号召力。ATA创办於1996年，被公认为亚洲最具权威的媒体颁奖典礼之一，由新加坡的广播电视周刊《亚洲电视》发起和组织-132曹政奭81-名评委通过严格评审选出获奖作品。



此外，《泪之女王》讲述财阀千金与里长之子结婚三年后重新寻回真爱的故事，大结局以24.9%收视率刷新tvN有史以来最高纪录，同时在全球流媒体Netflix上累计观看时长超过6亿小时，连续15周进入Netflix全球排行榜前十。



据悉，《泪之女王》制作公司Studio Dragon的母公司CJ ENM已於上月与土耳其制作公司O3 Medya和Dass Yapim签订版权协定，将推出土耳其版《泪之女王》。 未来，该剧还计画在更多国家推出翻拍版本，扩大韩剧的全球影响力。

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