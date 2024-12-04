《白种元的悲惨世界》参赛者各个令人不舍！前爱豆、前投手、少年犯、脱北者、育幼院受虐儿

《黑白大厨：料理阶级大战》评审、知名美食企业家白种元，最新节目《白种元的悲惨世界》上周六开播，参赛者们的境遇各个令人心疼。

《白种元的悲惨世界》由白种元领军三名《黑白大厨》黑汤匙厨师，中餐专业的「外送员厨师」林泰训、西餐专业的「料理狂人」尹男老、肉食料理专业的「肉类黑帮」David Lee（李大卫），还有日本料理专业的金敏成厨师，共五名评审，将从20名有悲惨经历的参赛者中，挑选出他们认为最适合的「生意人」让他们重置人生，奖励是属於自己的餐厅。



每位参赛者登场都有「标签」，是挑战者记忆中「最想清除的人生标签」。首集虽然尚未公开所有参赛者的标签，但已有不少人的标签与故事令人不舍，评审们也忍不住喟叹：

06金国宪：#玩完的偶像

金国宪正是男团MYTEEN前成员，知名的「《PRODUCEX101》受害者」，明明是为了想增加人气被公司送去选秀，努力到了第三轮却因节目造假被淘汰、无缘总决赛。金国宪节目上哽咽公开曾有极端念头：打开车门想从在高速公路跳下去。



（*关於金国宪更完整报导：‎〈《PRODUCE》受害者金国宪挑战《白种元的悲惨世界》拚转行，哽咽坦言曾想不开，韩网一片心疼〉‎）

04梁京民：#韩华鹰释出投手

1999年生的梁京民，原本是顺天晓泉高中王牌投手，毕业后投入韩职选秀被韩华鹰纳入囊中成为明日之星，但仅仅几个月就因为肩膀撕裂被医师宣告选手生涯终结，隔年就被韩华鹰释出，梁京民持续复健了两年仍无法重回球场。



梁京民说著自己的故事落泪，评审、观众都替他惋惜，而他对餐饮虽然经验不足，但非常愿意学习，是唯一找上其他参赛者请教的人，白种元对此非常肯定。



07金东俊：9号处分少年窃盗犯

金东俊是节目目前唯一公开的曾犯罪之人，是「少年犯」，他叙述自己曾被送往少年院6个月，因为洗劫他人车子还卖了车主手机，他说：「因为活不下去了。」他解释自己从小被送到叔叔家，在叔叔会被家暴又没饭吃，在学校又被同学霸凌，高中后离家出走，挨饿就偷东西，会来节目是想悔改。



不过，金东俊的故事因为制作单位加注了一句「只是从挑战者立场确认的故事」引人非议，观众怀疑制作单位根本没确认虚实、不负责任。

（*关於金东俊更完整报导：‎〈《白种元的悲惨世界》开播随即引发争议：参赛者有窃盗犯，制作组疑未确认故事虚假〉‎）

13河真宇：#抛弃家人的脱北者

河真宇说明自己曾在咸镜北道当脱北者Vlogger，2014年为了养活家人到了韩国。是为了养活家人而脱北，现在却变成了「抛弃家人之人」？他的故事还不够详尽，或许随著集数播出会更完整。



01成贤宇：#父母抛弃的孩子 #准备独立的青年

评审林泰训是儿童保护机构出身，他登场时表示想帮助和自己一样的人，01号成贤宇就是。成贤宇的标签除了「准备独立的青年」还有「父母抛弃的孩子」。他表示自己小学二年级才发现自己的家庭和他人不一样，还曾被嘲笑「没父没母」，但他说机构的妈妈给了他很多爱，想努力生活回报她。



成贤宇被定为1号是有理由的，参赛者号码实际是从餐饮从业时间来排大小，他排在1号几乎是没经验。他愿意望望别人怎么切洋葱来学习，受评审金敏成肯定，只不过戴著戒指让另名评审尹男老点出非常不卫生。



15刘智旻：#不被待见的孩子

22岁的刘智旻因为做事条里分明又干净吸引评审注意，原来他和林泰训、成贤宇一样都是育幼院出身，在保温箱时就被送入，还遭受暴力甚至性虐待。高二时首次知道自己有妈妈，但知道妈妈后来又生下了异父的弟弟，现在也有交往的对象后， 自觉是「不被待见的孩子」，形容妈妈是「下了一阵的雨」，噙著泪说：「总有一天会见面吧！我死了，或妈妈死了。」



看著刘智旻处理食材小心翼翼，评审都看出他应该是很常挨骂才会这样。也许和评审猜的有关系，他后来为了不想被淘汰，赶时间切到自己的手，还隐瞒受伤的事实，是评审David Lee发现砧板上有血要他去处理、尹男老拉著他去救护站。他最后被白种元「盖牌」，这是淘汰的意思吗？



除了上述，还有遭遇家庭变故大受打击的「#酒精依赖」09吴昌锡、「#父亲搞传销欠债4亿」16朱贤旭、在梨泰院开店首日就遇到踩踏事件破产的「#不成熟的单亲爸爸」19金贤俊……还有许多未阐述故事的参赛者待大家了解，《白种元的悲惨世界》韩国时间每周六晚间10点首播，香港观众深夜起可於黄Viu收看。

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