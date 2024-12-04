《白种元的悲惨世界》开播随即引发争议：参赛者有窃盗犯，制作组疑未确认故事虚假

由知名美食企业家白种元领军，以培养「餐饮生意人」为目标、帮助悲惨故事的人们扭转人生的竞赛节目，《白种元的悲惨世界》上周六开播后随即挨批，因为参赛者中有窃盗犯。

如节目标题《白种元的悲惨世界》，来参赛的全是有悲惨故事的人，是制作人韩庆勋与白种元讨论过「想帮助社会角落的青年重新站起来」后所打造，节目就以经典小说《悲惨世界》尚万强的故事做为开头。尚万强是偷了面包而入狱，出狱后不被社会接受，节目里也有窃盗过的参赛者，07号金东俊的故事，他的悲惨人生标签是「9号处分少年窃盗犯」。



金东俊叙述自己曾被送往少年院6个月，因为洗劫他人车子还卖了车主手机，他说：「因为活不下去了。」他解释小学一年级父母离异后就被送去叔叔家，叔叔会对他家暴又不给他饭吃，因为身上脏、有味道的关系又被同学霸凌。高中后他离家出走，挨饿就选择偷东西，才会一错再错最终进了少年院。他表示想悔改、想向受害者道歉，才会来节目重新开始。



金东俊的故事看起来情有可原，但节目却在他讲故事前悄悄加了一句字幕「只是从挑战者立场确认的故事」，引爆争议，网友质疑制作单位根本未查清楚故事虚假就让他参赛，加注的字眼就是不想负责任。原先预告中，金东俊和其他非罪犯的参赛者被并列提及，即引发网友不满，没想到播出后更是掀起声浪。



Theqoo相关讨论文‎涌进近500则留言，包括「为什么大众要看那些？那么想帮就安静帮忙啊」、「连罪犯都卖故事了，柳永哲、姜浩顺、李永学（按：皆为杀人犯）都受过家庭暴力啊」、「如果受害者出现怎么办，制作单位太安逸了」、「现在前科者变得很常见，是不是在制作美化节目」、「因为肚子饿可以容忍便利商店与超市抢劫？还闯别人的车把里面东西卖了，这不是单纯后悔就能抵赖的」……

「PD精神失常了」、「帮助在困难环境长大，但从没犯罪、辛苦地生活的人就好了啊」、「白种元也很让人失望，出现在这里」、「又不是那样成长的，为什么连这个都拍了」、「难道因为生活环境不好就坐牢吗？拚死拚活克服环境的人成了什么？」、「连续杀人犯也有自己的藉口，都是说对自己有利的话」、「要给故事线就要确认事实并负责啊」、「被偷的受害者真可怜……等等。

到目前为止，《白种元的悲惨世界》尚未对此争议出面说明。

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