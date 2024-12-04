《白種元的悲慘世界》開播隨即引發爭議：參賽者有竊盜犯，製作組疑未確認故事虛假

由知名美食企業家白種元領軍，以培養「餐飲生意人」為目標、幫助悲慘故事的人們扭轉人生的競賽節目，《白種元的悲慘世界》上週六開播後隨即挨批，因為參賽者中有竊盜犯。

如節目標題《白種元的悲慘世界》，來參賽的全是有悲慘故事的人，是製作人韓慶勳與白種元討論過「想幫助社會角落的青年重新站起來」後所打造，節目就以經典小說《悲慘世界》尚萬強的故事做為開頭。尚萬強是偷了麵包而入獄，出獄後不被社會接受，節目裡也有竊盜過的參賽者，07號金東俊的故事，他的悲慘人生標籤是「9號處分少年竊盜犯」。



金東俊敘述自己曾被送往少年院6個月，因為洗劫他人車子還賣了車主手機，他說：「因為活不下去了。」他解釋小學一年級父母離異後就被送去叔叔家，叔叔會對他家暴又不給他飯吃，因為身上髒、有味道的關係又被同學霸凌。高中後他離家出走，挨餓就選擇偷東西，才會一錯再錯最終進了少年院。他表示想悔改、想向受害者道歉，才會來節目重新開始。



金東俊的故事看起來情有可原，但節目卻在他講故事前悄悄加了一句字幕「只是從挑戰者立場確認的故事」，引爆爭議，網友質疑製作單位根本未查清楚故事虛假就讓他參賽，加註的字眼就是不想負責任。原先預告中，金東俊和其他非罪犯的參賽者被並列提及，即引發網友不滿，沒想到播出後更是掀起聲浪。



Theqoo相關討論文‎湧進近500則留言，包括「為什麼大眾要看那些？那麼想幫就安靜幫忙啊」、「連罪犯都賣故事了，柳永哲、姜浩順、李永學（按：皆為殺人犯）都受過家庭暴力啊」、「如果受害者出現怎麼辦，製作單位太安逸了」、「現在前科者變得很常見，是不是在製作美化節目」、「因為肚子餓可以容忍便利商店與超市搶劫？還闖別人的車把裡面東西賣了，這不是單純後悔就能抵賴的」……

「PD精神失常了」、「幫助在困難環境長大，但從沒犯罪、辛苦地生活的人就好了啊」、「白種元也很讓人失望，出現在這裡」、「又不是那樣成長的，為什麼連這個都拍了」、「難道因為生活環境不好就坐牢嗎？拚死拚活克服環境的人成了什麼？」、「連續殺人犯也有自己的藉口，都是說對自己有利的話」、「要給故事線就要確認事實並負責啊」、「被偷的受害者真可憐……等等。

到目前為止，《白種元的悲慘世界》尚未對此爭議出面說明。

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