《小女子》《My Damn Business》演员朴民载於中国因心脏骤停去世

昨（2）日韩国演艺圈再度传出悲伤消息，曾演《小女子》、《Numbers：大厦之林的监视者们》、《My Damn Business》的演员朴民载（박민재，又译朴敏宰）过世。

朴民载的IG昨日突然发了一则贴文，照片竟是朴民载的葬礼讯息，上头写到葬礼於梨大首尔医院葬礼场9号室，贴文文字则写：「我亲爱的哥哥安息了，希望尽可能多点人来看看哥哥。无法一一联系，敬请见谅。」



朴民载经纪公司Bigtitle发文证实：「大家好，这里是演员朴民载所属公司Bigtitle。热爱演技、总是尽力而为的美好演员朴民载要上天堂了。非常感谢大家对於演员朴民载的喜爱和关怀，虽然现在看不见他的演技了，但会记住曾是Bigtitle演员的他。祈求故人冥福，Bigtitle敬上。」



据经纪公司相关人士透露，年仅32岁的朴民载是11月29日於中国旅行途中心脏骤停过世，Bigtitle黄珠惠带表痛心发文：「为了征服中国要去旅行一个月的小子，却开始了漫长的旅行。非常慌乱非常无言以对……对家人而言更是悲伤……民载啊，我们要说的话还是……要做的事情也……无法计算……民载啊……虽然时间很短，但代表还是很感谢你，也很抱歉。无限……演员朴民载，这五个字我一定不会忘记的。」代表说的「时间很短」，指的是朴民载加入公司不久，是今年3月才加入Bigtitle。



朴民载去世前的两次11月的发文都是风景照，最后一次就是过世前一天28日，虽然不确定地点是否为中国，但11月他出现过中国哈尔滨丽迪酒吧又出现延吉丽迪酒吧，和DJ BBOMI、Dj.shark一同演出。两名DJ和朴民载许多友人一样，发出朴民载的葬礼讯息悼念。



朴民载2021年曾演出话剧《循环定律》，电视剧则曾演出过《刑警MR.LEE》（2021）、《小女子》（2022）《宝拉！黛博拉》（2023）、《权贵复仇》（法钱，2023）、《Numbers：大厦之林的监视者们》（2023）、《高丽契丹战争》（2023~2024）……等等，还演过网路剧《只要动动手指》，最新作品是两周前才结局的BL网路剧《My Damn Business》，在里头饰演男主角尹秀安的学长「朴永灿」。

▼话剧《循环定律》（左为朴民载）



▼朴民载於《My Damn Business》EP.6现身



朴民载将在明（4）日上午韩国时间9时30分出殡。

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