CUBE娱乐官宣女团(G)I-DLE全员续约，打碎七年魔咒！

昨日（G）I-DLE出席MMA颁奖礼时，队长田小娟首次透露全员续约消息，今日所属社CUBE正式官宣了这一决定。

CUBE娱乐表示， 与（G）I-DLE成员们进行了深入的讨论，包括合约已经期满的田小娟，以及合约尚未期满的成员薇娟、Minnie、雨琦及舒华在内，五位成员已全部完成续约。



CUBE娱乐：「（G）I-DLE出以深厚的信赖关系为基础、以飞得更高为梦想进行了续约，向（G）I-DLE以及等候消息多时的各位粉丝表达感谢。 本次续约进一步巩固了（G）I-DLE七年来积累的品牌，我们会全力支持（G）I-DLE登上更高、更广阔的舞台。」

此前，（G）I-DLE成员田小娟的专属合约已经在11月到期，很多人猜测她会离开CUBE娱乐。 昨日，（G）I-DLE在2024 MMA颁奖礼获得大赏之一的「年度制作奖」，小娟发表感言时首次透露全员续约消息：「我们五个人决定一起续约。 今天上台之前就决定了，明年、后年、一辈子，我们五个人都会在一起，希望 Neverland 不要担心，明年我们会用更好的音乐回报大家。」



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