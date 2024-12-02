[有雷]《现在拨打的电话》腹背受敌的蔡秀彬最大秘密竟被公开〜看似逐渐软化的夫妻关系却又遭遇危机！（EP.3–4）

[有雷]《现在拨打的电话》描述政治世家出身，与家人关系并不融洽的十任总统府帅气发言人白司彦（柳演锡饰）与代替姐姐出嫁的报社集团二女儿，出色的手语翻译师洪熙珠（蔡秀彬饰），两人生硬的婚姻关系令熙珠想逃离，却发现司彦处处维护著她，似乎是真心爱著她？

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熙珠捡到了绑匪的变声器手机，竟冒充歹徒与丈夫白司彦谈判，要求他与熙珠离婚。但歹徒竟转而攻击司彦，往办公室送炸弹而造成司彦同事们受伤，自己也狼狈地回到家中，熙珠担心东窗事发，但司彦眼中却只担心熙珠的安危。在机械停车场，熙珠又再度被锁在车子中，歹徒依旧观察著她，想给她警告。





原来熙珠儿时是意外事件中的唯一幸存者，母亲为了取得报社会长的同情，要求熙珠成为失语症患者，牺牲自己的声音再也不说话，但因为这个缺陷让她备受白家长辈责难与嫌弃。她让失智的生父住在疗养院，但却也成了歹徒的目标之一，歹徒知道自己的手机在熙珠手上，并且熙珠也冒名与白司彦进行对话，於是歹徒威胁将对熙珠父亲不利，熙珠赶往疗养院时幸好有惊无险，但她自己却感到莫名无助，腹背受敌没人能依靠，此时白司彦也收到了岳父似乎失踪的消息而赶往疗养院，并接走了无助的熙珠。



白司彦贴心地为熙珠父亲更换了疗养院，也处处照顾著熙珠的状态。但在车上他听见了熙珠呜咽的哭声，为她能够发出声音感到惊奇。司彦也鼓励熙珠争取总统府专属的手语翻译师的职务，熙珠展现出过人的翻译速度，连白司彦都吃惊，因为她几乎能够预测白司彦的下一句话而直接翻译为手语，令全场感到不可思议。司彦也终於了解到熙珠是位强韧又执著的人，希望夫妻能敞开心胸了解彼此更多。





在一场晚会上，熙珠以报社二女儿的身分出席，没人知道她代替姐姐嫁给了白司彦，并且她看见姐姐在SNS上宣告已回韩国，她担心事态越来越严重，於是来到顶楼用歹徒的手机联系司彦，也再度提出离婚的要求，司彦稍早从行车纪录器发现了熙珠能够正常说话的秘密，也将歹徒变声后的声音还原处理，司彦来到顶楼，看见了正拿著手机的熙珠！如果不能说话，她为何以手机通话中？而司彦能发现正在与他通话的歹徒，其实就在眼前？熙珠面临最大危机！到底接下来司彦会如何对待她？



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