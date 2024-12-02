梁铉锡亲自公开「YG 2025年」计画！TREASURE回归＆换队长、WINNER、BLACKPINK等世界巡演！

今天（2日）YG娱乐梁铉锡亲自公开 TREASURE 的回归日程和2025年的计划。

首先，梁铉锡表示 TREASURE 将於5日先公开新曲〈LAST NIGHT》，预计在明年2月发行迷你专辑、希望在7～8月左右发行正规专辑，并承诺：「明年会努力展开更多今年未能完成的活动。」接著梁铉锡说：「TREASURE 想要展现与以往不同、尝试更特别概念的概念，希望能够展现成员们真实的情感、更亲近大家的音乐，正在准备这样的专辑。」



此外，TREASURE 的内部也发生变化，以2025年1月1日爲起点，将由金俊奎、ASAHI 接棒崔玹硕、朴志焄担任新队长。而 TREASURE 计画在明年3月举行特别粉丝见面会、10月展开世界巡回演唱会。

梁铉锡还提到「YG 2025年」的计画，表示 BABYMONSTER（日前已经宣布将在1月25、26日在首尔KSPO DOME开唱）、WINNER（宋旻浩＆姜升润都将在12月退伍）、AKMU、BLACKPINK 都将在这一年启动世界巡演。最后梁铉锡表示：「在 YG 等待出道的练习生们很多，具体的出道日期以后会再告诉大家的。」让大家对新人组合的推出充满期待。



影片一公开，也让网友纷纷表示：「2NE1 的新曲和安可演唱会呢」、「能看出来 YG 失败的理由」、「希望也能成爲计划吗」、「在等 WINNER、BLACKPINK 的专辑，坚持住 呜呜」、「究竟能守住几个呢」、「BABYMONSTER 多出几首歌曲吧」、「爲什么换队长？正规专辑的希望是什么？」、「追TREASURE 是我人生中最辛苦的追星，公司总是给我带来苦难」、「我的新年目标应该更具体吧」、「那边没有人工作吗」、「大型企划公司真是令人吃惊！真是的...」等等。

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