四大男神集结！车银优男友感爆发之作《芬兰租屋生活》的7大令人期待之处～

由车银优、李帝勋、李东辉和郭东延出演的全新体验型综艺节目《芬兰租屋生活》以没网路、没水电的芬兰乡村为背景，讲述四位大男孩在当地体验合租生活，感受世界幸福指数排名第一的芬兰人与众不同的氛围。节目组公布钻石级演出阵容后便引发热烈关注，一起看看《芬兰租屋生活》的7大令人期待之处。

1. 车银优行走的画报

车银优甫出道就以「漫撕男」外号风靡中外，形象贵气的他更是大小品牌的宠儿！今次他於《芬兰租屋生活》展现男神亲民一面，除了和三位拍档骑马体验自然生活，他也亲力亲为到超市入货，男友感爆发，一举手一投足尤如拍摄杂志封面，令人不禁大赞「太帅了」。不过看到车银优喝水都帅气满分的李东辉也忍不住直呼：「适可而止！」想一睹车银优调皮可爱的模样，只在《芬兰租屋生活》。



2. 李帝勋搞笑基因爆发

近年李帝勋凭藉Viu Original原创系列《模范的士》人气再创高峰，过去专注演技的他今年屡屡亮相节目宣传作品，当时便获得不少观众大赞综艺感十足，因此他率领三位弟弟演出《芬兰租屋生活》的消息传出后，令人倍感期待。日前官方释出节目预告，只见李帝勋自称电臀舞王并突然跳起电臀舞，让郭东延抱头崩溃道：「我看过《初恋筑梦101》啊！」意即李帝勋豁出去的举动，几乎让人忘记了戏中国民初恋的模样！



3. 李帝勋李东辉Bromance情

李帝勋自2021年离开经理人公司后便宣布自立门户，一手创立全新经纪公司「COMPANY ON」荣升老板，李东辉则在2023年加盟旗下；今年二人不但共同主演韩剧《搜查班长1958》，更一起出演刘在锡主持的综艺节目《玩什么好呢》和《藉口GO》，展现了老板和所属艺人之间的独有默契，令人更加期待李李CP的Bromance情。



4. 车银优郭东延同龄朋友

车银优和郭东延同样出生於1997年，属於韩国人口中的「同龄亲咕」；其实他们早於2018年便在人气韩剧《我的ID是江南美人》中碰头，剧中郭东延饰演的是车银优系上的学长，二人之后更成为室友，六年后，他们的化学反应依旧备受关注。



5. 原始生活化学反应

在日前释出的预告中，节目组公开了四人的「全新」形象，电臀舞王李帝勋、消防员李东辉、野人郭东延和百厌星（顽皮鬼）车银优，他们为了生活自给自足－－李帝勋开著拖拉机运载弟弟、郭东延砍柴收割等，到底四位从未於同一部作品出现的男星如何生活在同一屋檐下？



6. 自然环境美不胜收

作为连续七年全世界最幸福的国度，芬兰是不少人梦寐以求的旅游胜地，因此《芬兰租屋生活》制作人透露，节目将围绕四位演员在芬兰乡村，展开超贴近大自然的新生活方式，预计将为观众带来大量山水美景，好让各位透过「黄Viu」眼睛去旅行。



7. 与当地人温暖互动

《芬兰租屋生活》的另一看点，正是四位演员与当地人真实的互动接触，据悉节目中不乏与邻居们一同相处、互相帮忙的场景，所有画面都是一般游客无法体验到的生活模式，为大家带来更多芬兰不为人知的趣味。《芬兰租屋生活》将於12月6日起逢星期五在「黄Viu」上架，香港观众万勿错过。



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