郑雨盛「亲密四格照」事件始末！照片是被路人捡到的：男人很眼熟，姿势亲密和情侣无异

影帝郑雨盛和女模特儿文佳庇未婚生子、还存在一名长期交往的女友的消息曝光后，又因大头贴照事件再次陷入争议中。

日前JTBC电视台《事件班长》节目报导称，接到了有关郑雨盛与一名疑似普通女性拍摄的亲密四格照的线索。线索提供者表示自己9月在江南的一家四格照店偶然捡到一张照片。照片中的男女明显是亲密的情侣，而那名男士的面孔看起来很熟悉，仔细一看竟然是演员郑雨盛。该线索提供者扫描四格照上的QR码，发现照片中的两人举止亲昵，与一般情侣无异。 不过节目组也无法确定照片中的女性和传闻中与郑雨盛交往数年的女性是否是同一人。

此前，文佳庇在几乎停工的状态下通过SNS公开了自己怀孕和生子的消息，引发了广泛关注。 随后，郑雨盛被确认是该孩子的亲生父亲，成为焦点。 郑雨盛方面确认「文佳庇孩子的亲生父亲确实是我」，但也表示不会结婚，会通过支付抚养费等方式履行父亲责任。



与此同时郑雨盛的另一段恋爱传闻也随之浮出水面。有传闻称，郑雨盛与一名非娱乐圈女性交往了数年，而该女性在得知文佳庇和郑雨盛有私生子后，感到震惊。关於文佳庇怀孕和生子的时间，坊间甚至出现了「郑雨盛脚踏多条船同」的猜测，郑雨盛所属经纪公司仅表示「对於演员的私生活无法确认」，并对外保持沉默。

此外，因非婚生子事件影响范围较广，原计画参加《第45届青龙节》颁奖礼的郑雨盛最终决定取消出席，原本他凭藉《12.12：首尔之春》入围最佳男主角，有实力与李帝勋、李星民、黄晸珉等人一决高下。

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