Red Velvet 最强门面 Irene 新歌〈Like A Flower〉预告公开：就像是一朵最美最自由的花绽放著

人气女团 Red Velvet 大姐 Irene 的个人出道歌曲〈Like A Flower〉MV 预告公开引发热烈关注，超强颜值的视觉效果令人著迷。





SM娱乐透过 YouTube 频道 SMTOWN 公开了歌手 Irene 首张迷你专辑的主打曲〈Like A Flower〉的MV预告，影片中包含了新歌淡淡而令人上瘾的旋律，以及用复古情调包装著自由灵魂Irene的概念，令人印象深刻。



这段 MV 感性地描绘了 Irene 在平静的日常生活中面对微小变化所展开的独特旅程，各种场景切换也凸显了她的多元魅力。



新歌〈Like A Flower〉是一首流行舞曲，节奏明亮欢快，声音轻柔梦幻，歌词蕴含著像花朵一样充满活力，勇敢面对生活，让自己绽放美丽的涵义，尤其是歌曲后半段递进涌出的钢琴声和合成音，与歌词「I'm alright」相结合，将压倒性的情感层次加倍释放。





Irene 的首张个人专辑《Like A Flower》将於26日下午6点在各大音源网站发行，MV 也将在 YouTube 等官方帐号同步公开。



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