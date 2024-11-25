谁家爱豆也在关注台湾棒球拿冠军！是「在地男团」Super Junior利特！

昨24日晚间大概是台湾人举国欢腾的日子，因为台湾首次拿下世界棒球12强锦标赛冠军、拿下首次棒球一级赛事冠军，就连今年2024被认为「很台」的韩团Super Junior，队长利特都有看。

「哇……Premier 12」昨利特在IG限时动态透露自己在看12强（Premier 12）台日金牌战，后来IG直播可能是见到台湾E.L.F.打招呼，便喊了声中文「你好」，并提到自己看了12强，语气充满赞叹：「哇看了12强……台湾赢了。」



虽然只是短短几句，但台湾E.L.F.感到相当感动，有台湾E.L.F.特地剪辑出这几秒画面留言，底下留言如「好感动，我们的偶像也在关注我们的棒球，好骄傲！」、「特哥变台湾队粉丝了！」、「怎么有那么爱台湾的男神」、「谢谢特哥，太暖心」……等等。



Super Junior本身和台湾就有紧密连结，今年更是让台湾E.L.F.深切感受，不仅来台次数多，成员圭贤还接下韩国市场台湾观光代言人、小分队D&E和超商7-11推出联名商品遍布全台，队长利特则‎代言金门高粱‎还接演实境综艺节目《厨师的迫降：客家厨房》，他们「在地化」贴近台湾E.L.F.的同时，或多或少也成功向韩国推展了台湾的观光与文化，有台湾E.L.F.昵称「台湾在地男团」。



利特拍摄《厨师的迫降：客家厨房》期间也曾在乐天桃园棒球场亲自感受中华职棒台式棒球应援‎，D&E来台签售会曾穿上E.L.F.准备的中信兄弟（前身兄弟象）球衣、戴上统一7-ELEVEn狮（统一狮）周边，让台湾E.L.F.激动地tag球团与相关人员，希望球团能找上Super Junior开球。不晓得未来有没有机会实现呢？



顺带一提，明（27）日，利特会来台参加《厨师的迫降：客家厨房》发布记者会及相关活动，该节目快闪店也会开张。



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