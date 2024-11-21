李俊昊新剧《台风商社》的女主角是她！《单恋原声带#2》淡颜系女孩琴世禄积极讨论中～

这次李俊昊与曾执导《三流之路》、《今生也请多指教》的李娜静导演合作，女主人公也被报导将由《五月的青春》、《单恋原声带#2》的琴世禄接下。

根据韩媒iMBC娱乐今天（21日）最新报导，演员琴世禄将出演 tvN 全新韩剧《台风商社》中的女主角。琴世禄所属公司BH娱乐也向媒体透露，表示：「琴世禄确实收到了出演《台风商社》的提案，目前正在积极讨论中。」



《台风商社》讲述1997年IMF（亚洲金融风暴）面临破产危机，正面迎战的中小企业及其家族奋力挣扎的故事。



琴世禄正在讨论的角色，是在剧中饰演台风商社的业务代表吴美淑一角。吴美淑是典型的「韩国长女」，在年幼时失去父母后，为了养家糊口早早踏入职场。原本只是一名会计师的她，在收到姜台风的邀请后，成为了业务代表，以拯救因IMF危机而陷入困境的公司。



此前，李俊昊已确认出演《台风商社》的代表姜台风一角，为了守护去世父亲非常珍贵的「台风商社」而努力奋战，在 IMF 的巨大压力下，与周围的人一起经历挫折和成长的过程，也令人相当期待。



目前《台风商社》预计明年在 tvN 播出。

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