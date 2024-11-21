柳炳宰女友竟是美貌女网红！脸似「韩韶禧+金泰梨+宋慧乔」身材超辣，曾出演Netflix网综《恋爱捕手4》

最近有报导称人气谐星柳炳宰正在与「圈外年轻女生」热恋，网友挖出女方不是普通素人，而是颜值相当高的女网红，IG帐号拥有10多万粉丝，还曾经出演Netflix网综《恋爱捕手：峇厘岛篇》！

韩网友挖出的柳炳宰女友名叫李宥廷（이유정），1997年出生、今年28岁，身高164cm，毕业於延世大学，曾经担任美容讲师和DJ，目前职业是电视艺人兼模特。







李宥廷2022年曾出演Netflix恋爱综艺《恋爱捕手：峇厘岛篇》，立即因外貌出众惊艳众人，被网友称赞撞脸韩韶禧、金泰梨、宋慧乔等不少女星，获得大量关注和讨论。











李宥廷浓眉大眼、轮廓立体，散发出暗黑甜酷的独特气质。 虽然在IG分享的生活照很少直接秀身材，但绝非没有料：









网友认为的交往证据是两人不仅IG互相关注，而且柳炳宰从今年5月14日开始给女方的每张照片都点赞; 女方比柳炳宰小9岁，与报道中提及的年下美女、拥有众多粉丝的网红等描述也相符合。





据目击网友透露，两人大大方方地约会，看起来十分般配。 而柳炳宰所属社对恋爱传闻没有做出否认，只表示是「私生活无法确认」，亦给人留下想像空间。



韩网友很看好这一对，并且给出了不该是笑还是哭的祝福：「终於出现了放弃车银优选择柳炳宰的女人」「柳炳宰应该缴2倍税」「男生长得有个性、身高低於平均，就不配跟美女交往吗？ 柳炳宰很有能力也很好笑，互相喜欢的话就请祝福吧！」







Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻