柳炳宰女友竟是美貌女網紅！臉似「韓韶禧+金泰梨+宋慧喬」身材超辣，曾出演戀愛綜藝《戀愛捕手4》

最近有報導稱人氣諧星柳炳宰正在與「圈外年輕女生」熱戀，網友挖出女方不是普通素人，而是顏值相當高的女網紅，IG帳號擁有10多萬粉絲，還曾經出演Netflix網綜《戀愛捕手：峇厘島篇》！

韓網友挖出的柳炳宰女友名叫李宥廷（이유정），1997年出生、今年28歲，身高164cm，畢業於延世大學，曾經擔任美容講師和DJ，目前職業是電視藝人兼模特。







李宥廷2022年曾出演戀愛綜藝《戀愛捕手：峇厘島篇》，立即因外貌出眾驚艷眾人，被網友稱讚撞臉韓韶禧、金泰梨、宋慧喬等不少女星，獲得大量關註和討論。











李宥廷濃眉大眼、輪廓立體，散發出暗黑甜酷的獨特氣質。 雖然在IG分享的生活照很少直接秀身材，但絕非沒有料：









網友認為的交往證據是兩人不僅IG互相關註，而且柳炳宰從今年5月14日開始給女方的每張照片都點讚; 女方比柳炳宰小9歲，與報道中提及的年下美女、擁有眾多粉絲的網紅等描述也相符合。





據目擊網友透露，兩人大大方方地約會，看起來十分般配。 而柳炳宰所屬社對戀愛傳聞沒有做出否認，只表示是「私生活無法確認」，亦給人留下想像空間。



韓網友很看好這一對，並且給出了不該是笑還是哭的祝福：「終於出現了放棄車銀優選擇柳炳宰的女人」「柳炳宰應該繳2倍稅」「男生長得有個性、身高低於平均，就不配跟美女交往嗎？ 柳炳宰很有能力也很好笑，互相喜歡的話就請祝福吧！」







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