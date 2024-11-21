《LISA Fan Meetup in Asia 2024–Hong Kong》完美落幕 万人迷LISA亲切及可爱表情令全场粉丝陷入疯狂

韩国超级女子天团BLACKPINK成员LISA於2024年11月19日在香港亚洲博览馆Arena举行《LISA Fan Meetup in Asia 2024–Hong Kong》完美落幕。香港作为LISA今次亚洲粉丝见面会的压轴尾站，意义重大，吸引万多位来自不同地方的粉丝入场。LISA准时8点半为演唱会揭开序幕，先以人气歌曲《LALISA》开场，一身黑色性感舞衣，把头发蓄成长长马尾，随著《LAILISA》舞动著，加上LISA的阳光笑容，跟台下粉丝互动，瞬间炒热全场气氛！

入行后首次以个人身份在香港举行粉丝见面会，LISA表示看到歌迷的热情支持，感到十分幸福，并会以100%回馈歌迷，然后不时做出「嘟咀」、「单眼」等有趣表情，逗得台下粉丝非常开心。之后，轮到游戏环节，LISA在台上品尝香港地道美食菠萝包，并且慢慢用餐刀切开，大叫「好味道」。为了今次见面会，大会特别准备了很多LISA与粉丝互动的机会，先来粉丝以不同特别装扮出席见面会，最突出装扮者上台比赛，最后以一身LILIES盆栽扮相的泰国粉丝，其鬼马有趣打扮获得全场最多掌声，胜出者能够和LISA合照和得到亲笔签名专辑。及后，LISA带著一早预备好的数件T恤走到台前，抛到台下粉丝区，令场面一度起哄。

LISA再次联同一众dancers现身舞台，先来演绎《New Woman》大跳椅子舞，继而唱出《Moonlit Floor》及《Money》等快歌，台下歌迷亦不时跟随歌曲摆动身体，及挥动手上粉红心心应援棒。之后，LISA与全场粉丝大合照，而台下粉丝则齐心地举起手幅回应，以表示对LISA的爱，希望给LISA留下美好回忆，令她非常感动。LISA再次跟台下粉丝互动，随著台上大银幕放映的LISA跳舞片段，透过 Lilies Dance即场作dance challenge，不少粉丝成功摄入镜头，必须跟随Lilies Dance跳起来，当中不乏本地艺人参与，包括Kayan9896及张天颖亦被成功摄入镜头跳舞，全场舞动令气氛再度升温。

《LISA Fan Meetup in Asia 2024–Hong Kong》与粉丝前所未有的互动，给粉丝留下难忘的一夜。最后，LISA再次答谢粉丝支持及感谢前来见面会，并以《ROCKSTAR》作完场曲，令《LISA Fan Meetup in Asia 2024–Hong Kong》画上完美句号。

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