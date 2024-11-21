韩国劳动部：获得52亿分红的NewJeans不能视作「劳动者」！与HYBE是「平等的合约关系」

20日，韩国雇佣劳动部就NewJeans成员Hanni声称遭受职场欺淩，向雇佣劳动部提出申诉一事作出结论，表示「根据劳动基准法，Hanni难以被认定为劳动者，因此无法适用於职场欺淩的规定。」劳动部解释称，由於她并非劳动者，其主张无法成立。

**劳动基准法第76条第2款：**利用职场中的地位或关系优势，超出业务上的适当范围，对其他劳动者造成身体或精神上的痛苦，或者恶化工作环境的行为，被视为职场欺淩并予以禁止。

今年9月Hanni在与成员们一起进行的在线直播中提到「在HYBE公司大楼的走廊等待时，我向路过的其他艺人和经纪人打招呼，但却被那位经纪人说『别理会』。」此言一出引发了「职场欺淩」的争议，一些NewJeans的粉丝看到直播后，通过国民申诉平台向劳动部请求查明真相，劳动部随即展开了调查。然而，负责调查此事的首尔西部支厅认为，NewJeans的成员并不属於劳动者，因此「职场欺淩」的指控无法成立，那么官方的依据是什么呢？

西部支厅解释称：

▶ 将Hanni与HYBE的关系视为平等的合约关系。 双方是在各自的地位上履行合同义务的关系，而非Hanni在公司（HYBE）的指挥和监督下进行劳动，因此她不符合劳动者的定义。

通常被称为「劳动者」的职场人士与公司之间具有从属关系，并以薪酬为劳动目的。 然而Hanni与公司之间则被认定为平等的合同关系，劳动部将Hanni以及NewJeans成员视为一种与合同方（HYBE）地位平等的独立个体经营者。

首尔西部支厅认为该申诉无法成立的理由之一是：

▶NewJeans成员所创造的巨大收益（分红达52亿韩币，下同）也成为判断依据。 NewJeans今年从ADOR收到了52亿的分成金额，这是目前K-pop女团中最高的分红金额。

NewJeans成员总计获得的分成金额达到261亿。 去年ADOR支付了约290亿作为支付手续费，其中扣除约29亿的销售管理费后，261亿作为分成金额分配给了旗下艺人。 5名NewJeans成员每人平均获得了52亿。

西部支厅指出「支付给NewJeans的金额属於收益分成性质，难以被视为劳动对价的性质」。 NewJeans成员所获得的52亿并非作为劳动者的薪酬，而是与公司共同分配收益的结果，因此无法将其认定为劳动者。

此外，NewJeans与普通职场人不同的纳税方式也成为无法适用劳动者身份的依据之一。 西部支厅提到「（NewJeans与ADOR、HYBE）各自承担税款，并缴纳的是事业所得税而非劳动所得税; 艺人通过演艺活动承担了利润创造及亏损的风」，这些特点使得Hanni难以被视为劳动者。

最后西部支厅援引了2019年9月韩国最高法院的判决，提到艺人专属合同的性质属於民法上的委托合同或类似委托的无名合同，并再次强调Hanni不符合劳动基准法上的劳动者定义。

Hanni在10月举行的国会环境劳动委员会国政监察会上也曾对HYBE提出批评。 作为参考人出席的Hanni证实称「化妆和发型都整理好后，我在走廊等待，向路过的其他团队成员三人以及一位女性经纪人问好。 然而5-10分钟后他们再次出现时，那位经纪人看著我，并对后面的成员说『装作没看见，无视她吧』。」这与她此前在直播中提到的内容一致。

关於Hanni的主张，有声音批评经纪人的行为欠妥，但也有人质疑经纪人未回应偶像成员的问好，是否值得在国政监察会上进行讨论。

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