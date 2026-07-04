T-ara前成员柳和荣婚纱美照连发！无码放闪「像爸爸一样」老公

前女团T-ara成员、转战演员的柳和荣要嫁啦！距离9月婚礼倒数计时，6月最后一天她大方在个人IG晒出一系列绝美婚纱照，更无码公开圈外老公的真面目，甜蜜指数破表，粉丝纷纷涌入献上祝福！

照片中准新娘柳和荣连换好几套婚纱，从典雅中袖缎面款到挂脖露背裙设，再到重工蕾丝裙，全都驾驭得游刃有余，绝美颜值加上幸福笑容，完全就是被爱情滋润的模样！她更难得放闪，直接曝光比她大3岁的企业家老公无码照，两人深情对望、十指紧扣，超高颜值组合非常吸睛。



其实柳和荣先前就曾在IG悄悄透露婚讯，她用「像爸爸一样的男人」形容未婚夫，还笑说婚后梦想一起挑战夫妻实境节目，真实不做作的发言让粉丝直呼超可爱！据了解，她的未婚夫圈外企业家，虽然不是演艺圈人士，但沉稳可靠的气质，难怪能捕获女神芳心。



2010年柳和荣以女团T-ara成员身份出道，2012年退团转型演员，陆续演出《Mad Dog》、《爱上变身情人》等人气韩剧，成功摆脱偶像标签，用实力证明自己。如今事业站稳脚步之际，也找到人生另一半，可说是爱情事业两得意！

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