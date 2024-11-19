期待男神＆女神合作！李钟硕、文佳煐确定搭挡新剧《瑞草洞》，两人都将饰演律师！

终於确定啦！《瑞草洞》这个阵容太让人期待了！

tvN新剧《瑞草洞》讲述每天在瑞草洞法律城上班的受雇律师（Associate Lawyer）们愉快又热血的青春剧。该剧由现役律师担任编剧，真实地描绘出「现实律师」的真正生活，将描绘出律师们负责日常生活和周围可能发生的案件，并在过程中成长的故事内容。

日前，确定由李钟硕出演男主角，他饰演逻辑能力满级的9年律师「安柱亨」，成为律师的原因仅仅是因为对逻辑、案件感到有趣，并非一开始就有保护弱者、伸张正义、改变世界的「崇高理想」。9年来一直在同家公司，以极高的工作效率创下年薪新纪录，但因为觉得麻烦而不自己开业。这也是李钟硕继《黑话律师》之后再次饰演律师，更是他时隔4年出演新剧，让许多剧迷都相当期待！



今日（19）正式宣布由文佳煐出演女主角，她将饰演刚结束律师事务所工作一年的新律师「姜熙智」。姜熙智下决心保护自己所爱的人，放弃艺术家的梦想，走上律师之路。不仅在法律上，还梦想著能触碰委托人的心的律师。



而文佳煐近年通过《加油吧威基基2》、《女神降临》、《Link：尽情吃，用力爱》、《爱情的理解》等作品中细腻地诠释贴近现实的演技，获得国内外观众的喜爱，成爲值得信赖的演员。目前正在拍摄《那家伙是黑炎龙》，接下来也是继续努力工作。



另外，《瑞草洞》由《Kairos：化时为机》、《不是机器人啊》、《W—两个世界》朴胜宇导演执导，由现任律师的李承贤担任编剧，预计在明年（2025年）上半年在 tvN 播出。

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