T-ara出身演员柳和荣首度公开未婚夫长相！纯白婚纱美照曝光　9月将嫁大3岁企业家

女团T-ara出身的演员柳和荣於30日透过个人SNS分享多张婚纱照，并发文吐露婚前心情。

她写道：「爱情并不是轰轰烈烈的承诺，而是一起欢笑的珍贵瞬间。在我们共同珍藏的季节里，我学会了珍惜，也遇见了一位能将平凡日子变得特别的人。如今，我将以『我们』的名字，与他一起走过未来的每一个季节。」一番感性的文字令人备感温馨。



公开的婚纱照中，柳和荣身穿纯白婚纱，展现优雅又清新的气质。尤其是过去仅公开过身影轮廓的未婚夫，这次也首度露面，两人亲密地摆出各种姿势，格外引人注目。照片中，两人深情凝视彼此、露出灿烂笑容，亲吻对方并洋溢著幸福甜蜜的氛围。



此前，柳和荣曾公开一张戴著镶有大颗钻石戒指的照片，并写下「我的答案是『Yes』」，暗示自己已接受求婚，即将步入婚姻。

之后，她在今年4月亲自宣布，将於9月12日举行婚礼。当时她表示：「在悸动之上，我更加确信自己的选择，如今希望能与他携手走向同一条人生道路。」并透露：「我们决定超越爱情，成为彼此生命中不可或缺的全部。」分享了决定结婚的原因。



她也表示：「非常感谢大家给予超乎预期的关心与温暖祝福，无法一一亲自向每位致意，藉此向大家表达我的心意。也希望未来的人生旅程，能继续得到大家温暖的支持与祝福。」



据悉，柳和荣的未婚夫是一名大她3岁的企业家。两人经过长时间建立彼此的信任后，决定携手共度一生。婚礼将仅邀请双方家人及亲友出席，并以非公开形式举行。

1993年出生的柳和荣，於2010年加入女团T-ara正式出道。退出团体后转型为演员，陆续出演电视剧《前女友俱乐部》、《回来吧大叔》、《青春时代》、《爸爸好奇怪》、《爱上变身情人》，以及电影《今天的恋爱》、《诡邻居》、《我们的歌》等作品，持续活跃於演艺圈。

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