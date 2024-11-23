「ILLIT抄袭诉讼」2025年1月审理！控闵熙珍损害女团名誉，求偿20亿

ADOR前代表闵熙珍与BELIFT LAB之间的诉讼，即坊间所称的「ILLIT抄袭诉讼」将於明年1月开始审理。

根据法律界等消息，首尔西部地方法院第12民事部（部长法官）将於明年1月10日举行由BELIFT LAB对闵熙珍前代表提起的损害赔偿诉讼的首次辩论。原告方BELIFT LAB提出的赔偿金额高达20亿韩币。

BELIFT LAB此前曾公开否认ILLIT抄袭NewJeans企划案的指控，并於今年6月提起了这场诉讼。BELIFT LAB表示：「ILLIT的品牌战略和概念在2023年7月21日已经最终确定并内部共用。 所谓的『企划案』是由举报者於2023年8月28日提供的，时间上根本不可能对ILLIT的概念产生影响。」



当时，闵熙珍代表方面则在由首尔中央地方法院民事合议50部审理的HYBE股东表决权行使等禁令诉讼听证会上表示「ILLIT抄袭了NewJeans」并公开了HYBE内部员工的举报内容。 根据该举报，该员工揭露ILLIT的创意总监从ILLIT的构想阶段就已经收到了NewJeans的企划案，并指出ILLIT和NewJeans的企划案几乎一模一样。 该员工还说：「没想到会做得一模一样。」



目前BELIFT LAB除了这场诉讼之外，还表示已经对闵熙珍提出了针对业务妨碍和诽谤的控告，指控闵熙珍单方面捏造虚假事实，对公司和ILLIT造成损害。BELIFT LAB指出：「闵熙珍为了获取私利，将无辜的新生团体当作替罪羊。 通过抄袭的指控来达成个人私利，对整个大众文化带来了不良影响，我们感到遗憾。 如果这样的行为无法得到纠正，并且继续为了有利於自己的立场而曲解专业领域的判断，将会极大地抑制创作者的创作活动，闵熙珍也将无法逃脱责任。」



另一方面，闵熙珍於4月25日亲自举行了紧急记者会，提到NewJeans与ILLIT的相似性，她表示：「这对谁有好处？ 这样下去，ILLIT也会被毁掉。 这样的话，大家都变成NewJeans了。 我不是在诋毁ILLIT，这些小孩有什么错？ 错的是大人。」并提出了抄袭争议。



随后BELIFT LAB的金泰浩代表批评道：「如果真有人说『这些孩子有什么错』，那么在没有必要提及艺人的情况下，应该尽量避免提及。 但这样的言论无异於指名道姓，这就是指示那些支持她、同意她观点的偶像粉丝，去批评和攻击ILLIT。 这样的结果，真的很糟糕。 在这个行业工作这么久的人居然能提出这样的主张，实在令人惊讶。 这一不寻常的事件居然是基於一个人的私欲，出现了如此荒谬的说法，实在让人难以原谅。」

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