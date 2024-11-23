【韩网热门】边佑锡在求职广告中的「高段位」调情话术！网友：即使你是帅哥，我也不能容忍

边佑锡成为求职网站JOB KOREA的代言人，并拍摄了广告。 他在广告中这样说：

当代职场人士调情时不会说「要不要和我玩暧昧！」而是：

1. 要不要和我一起加班？

2. 要不要和我一起去吃公司食堂？

3. 要不要和我一起做新项目的TF（task force）？

4. 要不要和我一起查阅企划书里的错字？

5. 要不要和我一起瞒著组长单独开群聊？



알바우석이가 좋았다가 팀장님우석이가 좋았다가.. 그냥 다 좋은데요? 둘다 플러팅 장난아닌데요? pic.twitter.com/XVN1UKMDEi — arrri (@lovely_ws_1031) November 13, 2024

韩国网友评论：

1. 忍不住骂了一句脏话，哈哈哈哈哈，到底谁想出这种台词的

2. 即使对方是边佑锡，我也忍受不了

3. 疯了吧

4. 为什么要这么说？？ 恶心

5. 佑锡啊，你又有什么罪呢

6. 不要以为说的是边佑锡就全部能行得通

7. 如果这是社内调情的话，这辈子都谈不了办公室恋爱

8. 因为你是边佑锡我才容忍的

9. 哪怕是在暧昧中，也会瞬间熄火了

10. 看了只想发火

11. 即使你长得帅，我也忍不了

12. 是为了被甩才这么说的吗？ 这广告也太土了

13. 即使他是边佑锡，我也想薅他的头发

14. 别和我说话

15. 如果不是要交往的话，不要对我这么说

16. 能想出这种词的人肯定没工作过，或者单纯想让人生气

17. 边佑锡你要不要和我结婚，不然请滚开

18. 千万不要背著组长单独用公司内部聊天app建群聊，因为公司所有人都能看到，哈哈哈哈哈哈哈

19. 一开始就错了，谁会直接问别人「要不要和我玩暧昧」

20. 代入了一下自己身边的同事，要疯了

21. 看到要不要和我一起加班，一句脏话已经飙出了口

22. 这是社内霸凌了吧

23. 是吗？ 如果真的喜欢我就不给我分配工作，让我早点下班吧

24. 烦死了烦死了

25. 这是暧昧吗？ 我看你是想吵架吧

26. 别让边佑锡拍这种广告啊

27. 一起做企划案？ 这是准备当一辈子仇人吧

原文：https://theqoo.net/square/3490396989

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