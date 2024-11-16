【韩网热门】韩国首位自曝「因为脱发接受了植发」的偶像kkk

就是fromis_9朴池原！近日朴池原和队友白知宪一起出演网综「Workman」，来到一家保险公司应聘代言人。 在讨论20代女性需要的保险项目时，朴池原提议脱发相关项目，并首次告白曾经植发补刘海。

一起开会的人瞬间很慌，心想这是作为偶像可以说的吗？ 但朴池原十分坦然，表示没什么不可以，因为经常漂染和梳各种发型，导致额头有些脱发，仅仅植一小区就花掉了2~300万韩元。



▽相关对话从7分15秒开始：



韩国网友评论：

1. 偶像不脱发才令人意外

2. 经常漂染、喷发胶、梳得紧绷绷，可以理解

3. 作为现役女团，个性很酷耶kkkk很有趣

4. 偶像亲口坦白这件事，让人感觉个性很洒脱，反而有好感

5. 我看了半天都以为是美珠kkkk

6. 看标题还以为说是MBLAQ成员Mir呢kkk应该是女偶像里的第一人吧？

7. 发际线很重要.. ㅠㅠㅠ

8. 为了让头发梳起来的造型好看，应该有很多艺人都植过吧

9. 算是发际线矫正吧？ 我家偶像上年纪之后也做了kkkk

10. 很多素人也植发的，尤其是额头发际线

11. 两三百万都算少，一般脱发人士都要花掉几千万

12. 植发真的很贵，两三百万的话确实只植了一点点而已kk

13. 每组偶像团都有一两个人植发吧，很多人都做的

14. 我因为额头发际线是ᄃ形，花了450万植发... 现在超级完美，可以无比自信地亮出额头、不输给任何人，非常满意

15. 我身边很多30岁出头的男生都植发kkk因为M型秃和发量

16. 我朋友在很多男团都去的医院做了植发，结果超满意kkkk他们甚至直接宣传某某男团成员就是在这里做的

出处：https://theqoo.net/hot/3486323217

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻