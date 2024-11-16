《我家的熊孩子》母子台湾行也很爆笑！钟国妈妈率先犯「禁语」，金钟国不惶多让超尴尬XD

《我家的熊孩子》EP.417继父子旅行再推出母子旅行，父子旅行就因为各种父子间的尴尬与爆料爆笑不已，母子旅行的尴尬不一样，但也很爆笑！

*回顾父子旅行爆笑内容：

‎〈《熊孩子》父子旅行要笑死！金钟国大爆父母「只是没离婚」，爸爸爆妈妈到现在还会训斥舅舅〉‎

金钟国、金希澈（Super Junior希澈）、许卿焕与李东健四儿子带妈妈同游台湾，在仁川机场等妈妈梳妆到来的时间，四人先行讨论了「禁语」，深怕讲了什么踩到妈妈的雷。许卿焕首先说「身高」，号称170的许卿焕确实比其他熊孩子矮一截，他本身相当包容大家在综艺上开玩笑，但他表示妈妈对任何贬低自己的话很敏感，「要特别迂回地说才行」，举例可以说「看起来矮但比例好」，要尽量美化。

结果……反倒是钟国妈妈先犯了禁语！钟国妈妈开心地见初次见面的其他儿子，看见许卿焕就说：「卿焕在这里一看，个子看起来挺高的啊！」卿焕听了拍手大笑，接著果然如大家所习惯的，卿焕妈妈马上跳出来：「我儿子个子不矮的！」金钟国帮腔打圆场：「不矮的，不矮的！」希澈在后头马上咳嗽打暗号，要大家多注意点，相当爆笑XDD。



金钟国也不遑多让，在许卿焕发印有母子过往照片的旗子时，金钟国见东健母子照片竟说：「东健妈妈现在更好看。」东健妈妈只是笑笑，希澈站出来打破尴尬：「对别人的妈妈做什么？」并咳嗽提醒金钟国，金钟国才补充：「我觉得东健妈妈像姐姐！」



岂知，金钟国后面又失言XD！李东健说大家都认同自己像妈妈，正在表达和爸爸长不太像：「跟爸爸有点……」金钟国接话：「跟爸爸有点，感觉气质长相不太一样。」希澈又咳嗽阻止，金钟国自觉讲错话不好意思地低头，幸好东健爸爸自嘲：「他长得像我的话就不能当艺人了。」李东健也拿爸爸开玩笑，说爸爸很爱炫耀自己，但外面根本没人相信，父子连续爆笑发言解决冷场。



不过后面换李东健陷入禁语危机，说妈妈把自己养得很好，「虽然我爸妈个子都不高，但我长得很高」。说者无心听者有意，卿焕妈妈一听就敏感起来：「所以你的意思是我没给卿焕吃好，他才会这样吧？」李东健马上意识踩雷了抱头后悔，东健妈妈打圆场帮儿子讲话，许卿焕本人最害怕：「出了一身冷汗啊哥……」



才上集聊天环节就如此爆笑，下集还得了？下集就在明晚（16日）播出，香港观众隔日可於黄Viu收看完整节目。

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