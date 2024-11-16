李升基言论再惹怒韩网友：我和老婆是独立的家庭！网友：从未想过他的形象能跌到这个地步

歌手兼演员李升基自从和李多寅交往、结婚以来，韩国本土口碑持续下降，海外演唱会不卖座，被广大网友可惜地表示他被有诈骗前科的岳家所连累。

最近因为出演了电影《大家庭》而出席官方发布会的李升基再次公开回应岳家争议。 早前由於岳父、演员甄美里的丈夫A某涉及股价操纵的争议，李升基曾暗示将对相关恶评采取法律行动。 现场也有记者就此事进行了提问。



李升基表示：「『家人没有过错』这句话似乎引起了误解，我一直强调的是『岳家的事是岳家的事』，婚后我和我妻子已经组建了独立的家庭，关於这部份，再多加说明似乎不太合适，今后我会更加谨慎行事。」



李升基於去年4月与甄美里的女儿、演员李多寅结婚，并在今年2月迎来了女儿的出生。 在李升基和李多寅的婚礼临近之际，甄美里的再婚丈夫A某过去涉及股价操纵事件的嫌疑再次被提及。对此甄美里方面在去年2月通过法律代理人表示，甄美里夫妇与股价操纵事件完全无关，并强调会对散布虚假信息的人采取法律行动。 此外李升基方面的经纪公司也强调「这些事情都发生在李升基结婚之前，是家人应该解决的问题。 恳请大家为了李升基，不要牵扯家人」。



李升基在发布会上的言论，韩网上再掀议论，不少网友表示：「独立的家庭？ 独立什么？ 你们断绝关系了吗？」、「你和岳家不来往了吗？ 独立什么啊，这种始终如一的态度又是什么」、「完全不相信这位的形象竟然跌到这种地步，我以为他会一直维持正直好青年的人设呢」、「被害者家庭才不管你独立不独立呢，人家只能贫穷地活著」、「婚姻是你的私事，但是明知道对方靠着犯罪挣来的钱过著奢华生活，还硬要结婚，而且你还是个艺人，不应该退圈吗？？ 这才是你守护你老婆的方法啊。 以后不管你演什么作品都会一直被提到相关话题，其他合作的演员又有什么错呢？」、「恕我不能理解他的言论，我一直以为他是个聪明的艺人，很懂人情世故呢，没想到啊」、「嗯？？ 独立的家庭？ 和岳家断绝来往了？ 你老婆不回家看父母，也不和姊姊来往了？ 可是你老婆靠著家里的钱长大的，如果不离婚的话，很难断绝关系喔」等。

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