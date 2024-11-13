《浮游先生》禹棹奂：「为饰演绝症患者大减7公斤体重…不用运动也不发胖」

Netflix新剧《浮游先生》男主角禹棹奂表示为戏大减7公斤之多，也表示自己看了三次，分别看过有加入音乐跟没有音乐的版本，有很多不一样的感受，而第一句登场的台词「我现在要死了」也令他一开始就充满悲伤气氛。

禹棹奂表示因为第一印象就想要接演，感觉这占了大部分的原因，男主角看起来相当自由，去哪里都无所谓，但内心其实是一个受了重伤的人，似乎是遭到心爱的人被判以及周围朋友们的抛弃，看起来充满了孤独感。不过无论是相关业界人士或是观众们，都认为这样的感觉是适合演员禹棹奂出演的角色之一，适合他发挥。禹棹奂也思考著人生似乎没有太多自由的日子，要上学，要当兵，要工作，并没有太多所谓自由的时间，所以也忘记了怎么变得自由。这也让他特别想尝试演出「海潮」这个角色。



禹棹奂也为了演出这个角色而改变了自己的生活，他也拿之前自己演出过的作品《猎犬》中的角色与这次《浮游先生》来比较，《猎犬》的建宇相当规律的生活著，加上必须锻炼壮硕的体格，所以当时拍摄是78公斤，但《浮游先生》中的海潮是一个绝症患者，他也透过不运动而让肌肉缩减，身形变得小号一点，所以体重也掉到了71公斤，当时为了增重而多吃多运动，后来为了瘦一点，不运动了，也找不到吃的理由。不过热爱运动的他，现在还是习惯每天早起去运动。



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