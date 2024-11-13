Disney+《热血司祭2》金南佶致敬李小龙帅度破表　时隔5年金成均竟成「真人福宝」

Disney+夯剧就是要你看到饱！从下半年开始几乎每个月都有强档上线，金泰梨苦练歌喉只为《正年》，果然一播出就掀起极高讨论；朴信惠首度尝试恶女角色在《来自地狱的法官》用暴力美学制裁犯人，让人看了超解气，更被网友一致好评夸赞「新人生角色」。而近期开播韩剧更是男神接力赛，除了有池昌旭化身颓废皮条客的《江南B-Side》外，第二季《热血司祭》也正式在Disney+上线，时隔5年果然威力更强，金南佶致敬动作巨星李小龙的经典动作之外，还有金成均的「真人版福宝」堪称从影最大牺牲，另外更别忘李荷妮无口音的超流利英文台词，都让粉丝直呼真的太狂。

金南佶武打戏更升级

尽管在第一季《热血司祭》已经有不少打斗镜头，但在第二季从第一集到第二集结尾，饰演神父金海日的金南佶可说是从头打到尾！无论是面对来寺庙闹场的小罗罗，还是为了找出伤害教会弟子相延的凶手，金南佶行云流水的打斗动作场面都宛如电影般一样让人看得目瞪口呆。而他的打戏更不是只有单调你来我往的攻击，为了呈现神父「爆走」的一面，还有不少经典画面！

像是第一集他面对准备把寺庙夷平盖高楼大厦的恶煞，竟出现彷佛动画或是英雄电影才会出现的夸张火焰，搭配慢动作的播放直勾勾的揍向反派，再加上金南佶一本正经地模样，让人看得想笑又想鼓掌叫好。另外第二集中他直捣毒窟时，还致敬代动作巨星李小龙的双截棍片段，搭配招牌的摆手，连对手都佩服的停下来拍手惊呼。化身表情包达人的他，也让《热血司祭2》刚开播收视率就达双位数11.9%，更让剧迷回忆全涌现！



李荷妮零口音英语

在《热血司祭2》第二季中，绝对不可或缺的还有最强检察官朴京善，这次也同样由李荷妮原班人马出演。令粉丝惊喜的是，李荷妮一登场直接狂飙各国语言，且零口音的英语让人超赞叹，她在一段与美国缉毒局在审问中，自然又流畅的对谈看得出在事前准备下足苦心。不过她一样不改大炮个性，虽然口说流利英文，但总是会用韩语碎念，连脏话都是一气呵成，有她的存在，绝对起到画龙点睛的效果。



金成均再次破格演出

作为《热血司祭》第一季最强绿叶，金成均在第二季中的表现只能说更上一层楼！他饰演九潭警察署强力2班组长具大荣，同样也是金海日教会的跟班。具大荣表面上稳重和蔼，但私底下脾气跟金海日有得比！还会为了达成目标不择手段。

在第二集中，他为了要去釜山找金海日，刻意称自己有恐慌症，甚至还扮成超夯的动物园明星大熊猫「福宝」吓坏同事，抛开包袱与形象的演出，与过去在《Moving 异能》爱妻心切的模样反差极大，让他值得再拿一次「抢镜男子赏」！



一切从毒品开始

与Disney+正在热播的另一部大作《江南B-Side》有异曲同工之妙，在《热血司祭2》中也是以一场毒品案做为开端。金海日为了追查毒品上游来到釜山，恰巧本剧最大反派金洪植（盛骏饰演）也从海外回来。

金洪植作为东南亚最大毒枭作风凶狠，初见警方就下马威，在警察面前杀掉他们同僚，并警告「以后照我说的话去做就好，这样我就不会打爆你的头，而是让你饱到撑破肚子！」后续极有可能与金海日有交手机会，届时又会如何发展？请一定要锁定每周五六由Disney+独家跟播的《热血司祭2》！



Disney+独家跟播《热血司祭2》每周五、六 晚间10:30 上架新集数

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