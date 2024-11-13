《2024 SBS歌谣大战》超强第一轮阵容公开：NCT、ITZY、Stray Kids、TXT、IVE、NewJeans共10支人气队伍！

歌手、偶像团体的年度盛事《2024 SBS歌谣大战》确定将於 12 月 25 日圣诞节在永宗岛 Inspire Arena 举行，点进内文看看出席的明星有谁吧。

《SBS歌谣大战》今年会以现场直播的方式进行，官方公开的第一轮出演阵容共有10支队伍：NCT DREAM、Stray Kids、ITZY、TOMORROW X TOGETHER（TXT）、IVE、NewJeans、ZEROBASEONE（ZB1）、RIIZE、TWS、NCT WISH（此为官方新闻稿排列的顺序），都是今年相当活跃的偶像团体。



从带著第四张正规专辑回归的 NCT DREAM，到在表演和制作上均无可挑剔的绝对强者 Stray Kids，能够轻松驾驭各种概念的概念达人 ITZY，凭藉新曲〈Over The Moon〉大受欢迎的 TXT，MZ世代的理想偶像 IVE，展现独特魅力的 NewJeans，成为新生代中全能组合的 ZB1，拥有如视觉般艺术性表演的 RIIZE，都将以高质量的舞台吸引全球 K-POP 粉丝的目光。今年出道并象徵青春的偶像新星的 TWS 和带著满满活力的 NCT WISH 的舞台也让人倍感期待。

此外，更多有关《2024 SBS歌谣大战》的阵容及详细资讯，可通过官方网站（https://gayo.sbs.co.kr/）及SNS查询。

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