【韩网热门】韩中日代表美男：车宋空！网友：啊？哈哈哈哈哈哈哈哈哈

韩国网友整理出了韩国、中国和日本最具代表性的帅哥，三人并称为「车宋空」！

韩国-车银优



中国-宋威龙



日本-空位

韩国网友评论：

1. 空位，哈哈哈哈哈哈哈哈，一开始我以为有姓空的日本艺人

2. 日本的空位，哈哈哈哈哈，大赞同，中国的话可以是王鹤棣

3. 车银优是不可翻越的大山

4. 宋威龙确实非常帅

5. 空位，哈哈哈哈哈，其实福士苍汰也蛮帅的

6. 中国也是空位吧

7. 我没看到韩中日三个字，只看到美男，以为是车银优、宋江和孔刘

8. 比起车银优的话，那个宋威龙也很一般

9. 感觉宋威龙在中国也不是特别出名

10. 我一直在想日本艺人的名字中到底谁有「空」这个字

11. 颜值、身高全都拥有的日本美男，真的一个都想不到

12. 日本最近确实没什么美男

13. 日本那些美男们有一个共同点就是身高太矮了

14. 听说中国人不觉得宋威龙很帅啊？ 我看到他的时候震惊原来中国也有这样的帅哥啊，虽然不是车银优那种脸蛋天才级别

15. 应该是车空空吧

16. 日本美男的话我想到了木村拓哉，可是他是张东健、元斌那个年代的，所以原PO的话也没错

17. 中国人口超级多，所以帅哥美女也非常非常非常多，甚至非艺人里也有很多帅哥美女

18. 日本就应该要放2D人物啊

19. 一遍看一遍还在想，啊，原来日本还有人姓「空/孔」啊

20. 去日本你会发现其实帅哥蛮多的，只是想不到代表美男会是谁

21. 笑到我口水都出来了

22. 想知道宋威龙长什么样子的可以去看《以家人之名》，是《重组家庭》的原版，超级无敌帅

23. 看到宋威龙之后还是觉得「果然韩国最帅」

24. 我还疑惑怎么「空」某的照片还没出来，等了好久，才反应过来是没有，哈哈哈哈哈

原文：https://theqoo.net/square/3483242495

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