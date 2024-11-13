韩媒「质问」边佑锡怎么还不演戏，下部作品考虑时间太长！网友：一炮而红当然要更加慎重了

今年4月的一部《背著善宰跑》直接让男主角「善宰」的扮演者边佑锡一炮而红，从4、5线演员一跃成为国民度颇高的「大势」，业界和粉丝们都在期盼他的下一部作品，但过去了大半年仍未有任何消息传出，这一动向引发了业界内外的关注。

韩媒《体育东亚》以顶流金秀贤和朴宝剑做比较，称他们在完成主演剧集后很快就会确定了下一部作品，继续著他们的行程。 而《背著善宰跑》的女主角金惠奫也收到了大量邀约，目前正忙於拍摄新作中。



与粉丝们期待边佑锡能在年内敲定下一部作品并在明年展现新面貌的期望不同，他目前正进行超过15个广告拍摄，以代言人身份出现在大众面前，似乎回到了模特的老本行。据娱乐业界人士透露，截至目前尚无作品能够真正吸引边佑锡。 尽管他仔细考虑了多个作品并细致调整了细节，但仍未确定任何参演的剧集，目前仅停留在「积极讨论中」或「考虑名单中」的阶段。

边佑锡曾在之前的采访中表示自己「并不著急，会平静地做出（下一部作品的）决定」。 据韩媒爆料，边佑锡目前收到了来自电视剧、OTT平台超过20个剧本，无论是业界还是粉丝们都对他最后的抉择充满好奇。



《背著善宰跑》另边佑锡出道以来首次登上事业巅峰，藉著这股热潮他成功举办了亚洲粉丝见面会，当时在韩国举办的粉丝见面会中，仅排队候补人数就高达约70万人。 各大剧集制作公司为了争取到他，不惜为他量身打造角色和设定，甚至在拍摄日程上也愿意完全配合，据说还提出了「开出任意酬劳」的条件，还有演员的经纪公司也表示过「只要是他出演的作品，即便是配角也愿意配合」。边佑锡身价倍增的背后原因是超过180公分的高挑身材和帅气的外貌，不仅吸引了海外粉丝，还因为他参演的剧集在播出安排和话题性上都享有「优先通行证」。



对於边佑锡迟迟未定下下部作品，网友们表示：「都这么红了，肯定要慎重一些啊」、「善宰的角色太贴合他本人了，下部作品肯定会很慎重啊，希望他再精进一下演技，演一个剧情片」、「 对一夜成名的演员来说，下部作品太重要了，如果选了一个差不多的人设，肯定要被骂，若是完全不同的题材，有可能被说演技不好」、「善宰才结束半年而已这么著急干嘛呢??? 太让演员有压力了，一夜爆红之后的作品有多么重要啊，当然要慎重考虑了」、「他自己会好好挑选的，怎么这么多人问啊」、「应该还会是善宰这类角色吧，毕竟在《姜南顺》里演技显得很一般」等。

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