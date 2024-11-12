HAHA曝光刘在锡给曹世镐的礼金高达1000万！网友：果然艺人是另一个世界

「人脉之王」曹世镐於10月在首尔最顶级的新罗酒店举办了婚礼，迎娶小她9岁的素人娇妻，这场婚礼共邀请了宾客900人，其中不乏娱乐圈顶流，被网友们戏称「大半个娱乐圈都来了」，娱乐圈真・社交达人非曹世镐莫属！

网友们除了关注当天宾客们的穿搭之外，最为津津乐道的当属大家给的礼金。 前几日播出的《刘QUIZ ON THE BLOCK》里，曹世镐特别感谢了「国民MC」刘在锡，不仅托了对方的福，终於步入婚姻殿堂，还爆料「哥给的（礼金）太多了，真的很感激！」



日前，男团 TOMORROW X TOGETHER 的杋圭作为嘉宾做客HAHA和梁世灿的节目。 节目中HAHA接到了艺人郑埻夏的电话，按扩音免持通话后，HAHA被问到「今天去（曹）世镐的婚礼吗？ 」没想到HAHA突然挂断电话，逗得全场哈哈大笑。

当时郑埻夏因为主持其他朋友的婚礼，无法出席曹世镐的婚礼。 TXT杋圭提到自己会参加曹世镐的婚礼后，HAHA开玩笑地请求他代替郑埻夏给个「贺礼」。 答应了这个请求的杋圭在与郑埻夏的通话中，按照HAHA的「指示」询问了贺礼金额。 郑埻夏说虽然他不会出席，但会送上200万（韩币，下同）的礼金。



听到后HAHA接著问道：「那你在我婚礼上给了多少？」郑埻夏则表示：「你那时候我也给了差不多的金额吧？」暗示也给了类似的数额。 HAHA调侃道：「（刘）在锡哥给了1000万呢！」郑埻夏则笑著回应：「你怎么能跟在锡比？ 我们的片酬可不一样！」

看到相关影片的网友们纷纷留言：「感觉艺人们贺礼起步就是200万，类似普通人给10万吧」、「这简直是现实版《他们的世界》」、「刘在锡的贺礼金额果然不一般」等。

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