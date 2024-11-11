GOT7有谦访台开唱「11／22过生日」相约Zepp New Taipei见！台湾美食清单曝光「必吃鼎泰丰」，告白鸟宝宝：被热情的爱所惊讶

韩国男团GOT7成员有谦（YUGYEOM）长相帅气又兼具183公分完美身高比例，不仅有著卓越的跳舞实力，还曾惊喜出演歌唱节目《蒙面歌王》展现蜜糖般的歌喉，是全方位发展的宝藏歌手。他2023年8月曾来到台北举办个人演唱会，没忘记与鸟宝宝（官方粉丝名称）许下的承诺，时隔1年多再度来台，预计在11月22日重返Zepp New Taipei，他越洋点名「每次来台必吃鼎泰丰」，主办单位「远雄创艺」今（17日）释出售票资讯，提醒粉丝抢票当日记得设闹钟！

有谦日前宣布加入大型选秀男子节目《Universe League》，以制作人身份加盟，通过练习生选拔比赛挑选队员，为打造最新男子团体出一份力。而他2月推出正规专辑《TRUST ME》主打歌〈1 MINUTE〉旋律轻快、朗朗上口，处处可见他与歌手好友们的舞蹈挑战，圈内人缘极佳，GOT7荣宰、ZEROBASEONE成韩彬和韩维辰、MAMAMOO玟星、Super Junior神童和始源等人皆有参与短片拍摄。

有趣的是，有谦4月接受杂志《BAZAAR Kore》采访时，聊到与后辈团体TWS合作舞蹈挑战的幕后秘辛，当时收到TWS送的签名专辑，上面还有感谢字句，只是文字写著「谢谢您为KPOP文化尽一份心力」，来自后辈过於敬重的谢意，他笑到失声并委屈地喊著：「我很感谢那些话语，但彷佛我是被刻在石板上的伟人般，我还没有年纪那么大啦！」插曲令他哭笑不得。



有谦相隔1年再次来到台北开唱，Waterbomb活动延期没关系，鸟宝宝不要难过，主办单位「远雄创艺」17日释出售票资讯，票价分为一楼4780元、二楼4980元、二楼站区3780元，门票22日中午已在拓元系统全面启售。



值得一提的是，有谦将在11月17日迎来27岁生日，「2024 YUGYEOM TOUR TRUSTY」台北站巡演日期订於11月22日，他越洋分享今年生日愿望「希望所有我爱的人都能健康幸福」，时刻想著身边亲朋好友与粉丝。过去数度访台，他点名必吃清单：「我一定会去鼎泰丰哈哈，因为实在是太好吃了！哈哈。」



巡演名称为「TRUSTY」代表著可靠与信任的意涵，他向歌迷告白，「各位鸟宝宝，真的非常感谢你们让我能够做音乐和登上舞台，有了你们的支持，我会继续勇往直前！」音乐上一路有歌迷陪伴，令他倍感安心。对於台湾粉丝的支持，他牢记在心：「每次来到台湾，我都会被你们热情的爱所惊讶。」他展现最真挚的告白，「不管我身在何处，你们的爱我都不会忘记，始终放在心中。我会努力回报你们的爱，让你们能够感受到。」相约11月22日与鸟宝宝不见不散！



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