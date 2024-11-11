史诗级尴尬！男偶像THE BOYZ Eric误把「保险套当饼干」送给粉丝，得知真相大惊：「想躲进老鼠洞」

THE BOYZ成员Eric（孙英宰）每年都会在「Pepero Day」为粉丝写信表达爱意，今年也不例外，然而没想到搭配的礼物出了差错，令人哭笑不得XD

Pepero是韩国一款很有名的巧克力饼干棒，韩国人会在11月11日这天互送Pepero表达爱意。 Eric出道7年来，每年都会在这一天为粉丝做特别的event，今年也不例外，在凌晨时用韩文和英文写了送给粉丝的、饱含深情的信，与一盒「Pepero」摆在一起拍照PO上SNS，表示愿意买403万个送给深爱的「THE B」（官方粉丝名）。



很快有粉丝发现，Eric照片里的并不是真正的Pepero，而是包装设计很像Pepero的保险套...！这是韩国保险套品牌「正确想法（brsg）」为推动健康的性文化，与GS25便利店合作推出的特别企划商品，包装设计与Pepero十分相似，本意在於让大家在日常生活中能够更加自然地接触到鼓励健康性生活的各种产品。 该商品只贩售到11月11日为止。



Eric发现问题后立即删除了这张照片，并在粉丝聊天app里解释道，今天下班后去宿舍附近的便利店，在门口陈列Pepero的货架上挑选了这一盒，当时根本不知道它是什么，选中它只是因为包装上有「Dear.」的文字，而且THE BOYZ的Fan Song（饭颂）也叫《Dear.》，心想在空格处写上「The B」岂不是刚刚好！

Eric表示很抱歉让大家受到惊吓，希望大家都有看到他写的信：「现在感觉十分羞愧丢脸，打算接下来一周的时间都躲进老鼠洞里…」XD



网友纷纷表示Eric看走眼完全情有可原，这包装盒不管谁看都是Pepero：「想像一下，如果我买了它送给朋友... 好险」「对不起啊Eric，但我笑到快要断气」「100%是包装的错」「Eric无罪！」

▽这封信也PO在THE BOYZ官方X帐号了，昨晚错过的粉丝可以去看哦！



[ERIC] 해피 빼빼로 데이

“Always Remember, Eric Loves You” pic.twitter.com/XGmAOBTnpd — THE BOYZ (더보이즈) (@WE_THE_BOYZ) November 10, 2024

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