网上惊爆男神郑雨盛与小13岁的申铉彬热恋中！因戏生爱？官方回应：毫无根据
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网上惊爆男神郑雨盛与小13岁的申铉彬热恋中！因戏生爱？官方回应：毫无根据

明星   2024年11月11日   星期一10:26   Mico  

（封面图源：TVDaily、ENA《跟我说爱我》剧照）

郑雨盛和申铉彬在去年合作浪漫韩剧《跟我说爱我》，传出两人因戏生爱还使用了情侣用品，但很快被官方否认了。

近日，演员郑雨盛与申铉彬的恋爱传闻在网上发酵，根据网友称，证据是两人使用了象徵情侣的物品。
（图源：ENA《跟我说爱我》剧照）

对此，郑雨盛所属的经纪公司 Artist Company 与申铉彬所属的 Yubon Company 双方都迅速出面否认，表示此传闻毫无根据。所谓的情侣物品实际上是与现场工作人员一致的物品，仅是单纯的误会。
（图源：ENA《跟我说爱我》剧照）

此前，网友指出申铉彬曾到访郑雨盛常去的酒吧，以及发现两人使用情侣物品，并将此视为恋爱证据在网上越传越广。最终证实这些都是误会，恋爱传闻至此告一段落。
（图源：郑雨盛与申铉彬SNS）

郑雨盛出生於1973年，申贤彬出生於1986年，两人相差13岁。去年，他们在透过 Genie TV 和 ENA 公开的电视剧《跟我说爱我》中合作饰演恋人，讲述习惯用绘画代替语言表达感情的聋哑人车振宇（郑雨盛　饰）和擅用声音表达心意、梦想成为演员的郑暮恩（申贤彬　饰）之间命运般的爱情。
（图源：TVDaily）（图源：ENA《跟我说爱我》剧照）

▼《跟我说爱我 》预告，去年在 Disney+ 平台上播出：

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