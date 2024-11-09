李准基王者降临澳门举办首次个人巡演，全场HI-BYE环节等福利年末宠粉丝

主办单位今天宣布韩国人气男演员兼歌手李准基将在12月28日来临澳门，於新濠影滙综艺馆举行亚洲巡回演唱会澳门站《2024 LEE JOON GI ASIA TOUR
《2024 LEE JOON GI ASIA TOUR
李准基甫出道已凭《大话妹》和电影《王的男人》等作品爆红，快速成功在韩国及海外建立扎实高人气。近年他主演的《阿斯达年代记：阿拉姆恩之剑》、《Again My Life》及《恶之花》等韩剧除了讨论度甚高，同时也证明了他出道23年来在演技上持续不断的进步。李准基继2019年后，他已睽违5年未有亲自到访港澳区与粉丝真正见面，未知宠粉的他会为大家带来甚么样的精彩演出呢？粉丝绝对不容错过！
《2024 LEE JOON GI ASIA TOUR
日期 : 2024年12月28日（星期六）
时间 : 晚上6时正
地点 : 澳门新濠影滙综艺馆
票价 : 港币/澳门币$1,688、$1,388、$1,088、$888、$688
公开售票：2024年11月25日（星期一） 中午12时
公开售票平台：澳门新濠影滙、Klook、Trip.com、Fantopia
主办单位：森立演艺、DLLM PRODUCTION、洋洋娱乐
协办单位：神话娱乐、星传文化娱乐、创科媒体、大名娱乐
经纪公司：Namoo Actors
巡回经纪：UJIN Entertainment
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