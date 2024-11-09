Super Junior银赫与东海D&E演唱会不忘宣传代言，银赫跳到裤子裂开〜东海竟说「好羡慕」！

Super Junior成员中的银赫与东海所组成的D&E於11月9日10日两天举办《2024 SUPER JUNIOR-D&E WORLD TOUR_ECLIPSE_TAIPEI》演唱会，两人除了用流利中文与台粉大聊特聊外，更不忘宣传自己代言的便利商店。

银赫与东海由舞台上的日蚀环圈中间登场，两人今日的服装以红黑色搭配，东海身穿红色外套搭配黑色长裤，银赫则是相反以黑色上衣搭配红色裤子，一登场就为大家连续带来三首快歌「Rock Your Body」「Twisted」「B.A.D+Danger」，让全场气氛立即嗨翻。东海立刻以中文问候大家「大家好！我是谁啊？大声一点〜」银赫则是立刻大喊「老婆，不是「好久不见」，应该是「又见面了！」才对〜」



两人最近也代言了台湾便利商店，广告曝光度相当高，之前粉丝们更是为了D&E的小卡抢买超商商品，而一上台东海与银赫也不忘关心粉丝「身体好吗？吃饭了吗？」许多粉丝们回答「还没」，东海立刻以中文告诉大家：「结束以后，一定要去7-11喔〜」真的是最称职代言人，在演唱舞台中也不忘抓住空档大喊便利商店的名字，东海还拿出准备好的代言海报，在台上高举还亲吻著海报，令粉丝们笑翻。



东海向大家报告，本次台北演出也是D&E结束了首尔场之后的海外第一站，鱼市昨日抵达台北后他的心情非常兴奋，一般人兴奋状态下会睡不著，但他却兴奋到立刻入睡！今日还没到中午他们两人就已来到演出场地准备，迎接今日满场6千名粉丝们。银赫则是动作太大跳到裤子出现裂缝，幸好他立即绑上了衣服，用时尚化解尴尬，不过一旁的东海却说「好羡慕你」，因为银赫说一边跳还会一边有风灌进去，东海因为太热，觉得这样反而不错。



在中途的VCR中，D&E还化身执事大跳「晚安大小姐」，下一首歌曲’两人换上了白色外套，半卧著再度登场，唱到一半舞台上VCR还出现了神童的画面，与他们共同演出这首歌曲。在演唱招牌歌曲「Oppa Oppa」前，东海更发号施令叫全场「大家起来！」，一楼的粉丝们站起来一同跳舞，东海却觉得二三楼的粉丝似乎不够high，但是当他了解是因为安全考量而无法让看台区的观众们站起来，终於能够释怀，但他却回应「我会接住你们！」让粉们觉得相当暖心。



台湾ELF们所准备的应援，总是让Super Junior相当期待，今日直接把指挥棒交到了D&E手上，他们一发号施令全场就直接开始秀出排字应援，更分了许多阶段相当复杂。二三楼出现了「没有D&E我们的人生就是END」让他们相当感动。

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