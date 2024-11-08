「刀群舞始祖」INFINITE明年1月访澳，一连两天举行15周年演唱会！首尔三场门票开卖同时火速售罄，六人六色海报公开

「刀群舞始祖」INFINITE 将於2025年1月11日-12日(星期六-日)一连两天假新濠影滙综艺馆举行由D-SHOW主办的「INFINITE 15th ANNIVERSARY CONCERT IN MACAU」演唱会！

是次演唱会为INFINITE出道15周年演唱会，对INFINITE和一众INSPIRIT们意义非凡，所以12月6日-8日一连三天的首尔场门票於开卖同时火速宣告售罄！而为了不辜负INSPIRIT们的支持，INFINTIE更誓言会以刀群舞的姿势和像吃了CD般的live表演回馈一众粉丝。

继首尔场，INFINITE将会於12月到明年3月期间依次到访台北、澳门、印尼、新加坡、日本、马来西亚以及香港共8个城市/国家，举行一共13场演唱会。而早前INFINITE亦一同公开了演唱会概念海报，六位成员在蓝色灯光的映射下用强烈的眼神凝视著镜头，六人六色各自散发不一样的成熟美。





INFINITE澳门站演唱会门票将於11月26日(星期二)中午12时於 「新濠影滙」和「大麦网」官方网站公开发售，票价分别为HKD/MOP$1,888 / $1,588 / $1,588 (视线受阻区)/$1,288 及 $988 。购买$1,888及$1,588门票的粉丝均可以获得团体合照(20人一组)、亲笔签名板以及亲笔签名即影即有等福利的抽奖机会，购买$1,888门票的粉丝更可以观看彩排，各位粉丝记得mark实以上抢飞日期和时间啦！





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