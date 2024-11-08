《热血司祭2》今日回归！金南佶面对新作品议论表达立场：「还没能进行讨论，不会让大家失望～」

演员金南佶日前传出将接演漫改电视剧《极权教师》并引发热议，他更亲自发表立场声明，目前他将集中心力於今日即将首播的《热血司祭2》，其余的部分也请大家别担心。

*先前报导回顾：

‎〈金南佶有望接拍漫改爽剧《极权教师》，韩网友竟极力反对！原作涉及种族歧视、北美早已下架〉‎



11月8日金南佶表示，今天就是《热血司祭2》金海日神父再度向大家见面的开心日子了！有关日前讨论其他作品的选角相关报导，让许多粉丝们感到忧心，他也听说了。金南佶也提到公司方面的确收到了《极权教师》这作品的提案，但是他本人也需要自己参与讨论，不管最后是拒绝还是接受，都必须有礼貌地回应提案方，传达他的想法。



金南佶接下来也提到，现在的他除了《热血司祭2》之外没有时间考虑其他的事情，如同大家历经长久的等待并且这样喜爱《热血司祭2》，为了报答所有观众们的期待，金南佶与所有演员同仁们还有该电视剧的制作组，都正在尽全力进行最终的拍摄行程，希望大家能够相信他，并且今年冬天也期待让《热血司祭2》每个周末都能陪伴大家，带给大家更多笑声。



日前曾传出金南佶正在考虑接演《极权教师》的消息，由於这一部网路漫画剧情描述越界的学生，以及不懂界线的家长，划清了界线的教师导致教权下降的社会为背景，让不怕孩子的大人们登场，说明孩子们做错了什么，而金南佶接到的提案邀请，是剧中现场监督官的一个角色。《极权教师》在漫画连载时就曾因种族歧视以及女权主义话题、学生体罚等等议题陷入争议，因此粉丝们对金南佶是否接演表达担忧。



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