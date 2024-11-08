请查收你的痞坏男池昌旭！Disney+《江南B-Side》化身神秘掮客　抓狂眼神掀讨论

剧荒怎么办？找Disney+准没错！像是独家跟播、由金泰梨主演的《正年》，不仅有热血追梦的故事，同性间的爱让人看得感人又揪心，收视率更是稳坐同时段冠军；也别忘记要看《来自地狱的法官》，朴信惠化身地狱系恶女，对罪犯狠虐不手软！而下半年更是邀请到男神池昌旭助阵，他将化身最颓废皮条客在Disney+全新犯罪惊悚韩剧《江南B-Side》中大展身手，刚开播就吸引热烈讨论，剧迷大赞池昌旭这次风格跟以往男神完全不同，暴力美学风格再攀新帅度。

池昌旭超狂1打10

要跟拍过最多武打戏的男人，莫过於池昌旭莫属！过去他就曾在《Healer》、《THE K2》、《恶中之恶》中有相当精彩的打戏，俐落的身手加上帅气的脸蛋，让他人气再攀升。而这次在《江南 B-Side》中饰演的尹吉晧再度大秀打戏，而且这次武器还只有一把小刀就要面对10位以上恶煞！也让剧迷笑称「编剧实在太狠了～」不过不亏是有经验的男人，池昌旭三两下就将一票对手打趴，全身是血还可以负伤跳河，可说是战斗力十足。

另外一大亮点则是他这次的人设，过去当过警察、保镳，但这次他化身颓废皮条客，负责载送小姐上门。亮色系的墨镜、存在感十足的豹纹毛衣让他一出场就无法忽视，但却意外发生旗下小姐遭杀害，为了找到凶手他赌上性命，相当多幕都展现了令人目瞪口呆的抓狂演技，究竟他的下一步到底该何去何从？让人又担心又好奇！



最关键的影片

如果你喜爱《恶中之恶》千万不要错过这部《江南B-Side》！因为除了打戏一样让人看得紧张万分之外，连班底都相当神似。除了有池昌旭之外，更二度搭档怪物新人BIBI金形瑞（金亨瑞）。BIBI在剧中饰演尹吉晧旗下红牌金滓熙，但才首集她就展开逃亡，其中一幕她手机闪过的一段影片，似乎就是她遭各方人马追杀的主因。

这段影片从首两集给出的资讯看来，似乎与剧中反派、人气偶像卢俊瑞有关，卢俊瑞堪称是剧中最大恶角，外表是人气偶像，但私下吸毒、上酒店找小姐样样来，剧迷猜测是卢俊瑞吸毒的影片遭偷拍。原先滓熙一度想删除，但最后又罢手。目前看来，这段影片很有可能将是左右剧情发展的关键因素。



姜董佑的女儿

饰演刑警姜董佑的赵佑镇，在《江南B-Side》同样打戏满满，他因为抓到同僚贪污因此获得奖赏，但却被明升暗降调到偏乡地区。直到被指派调查江南失踪案才重新回到首尔。然而他最大的隐忧莫过於时常自残且有自杀倾向的女儿，且意外想起，似乎女儿也跟滓熙的关系很不一般？!

在第二集中他发现女儿与滓熙手臂都有同样刺青，女儿更是多次希望爸爸可以帮帮滓熙，但对於姜董佑来说金滓熙只是一名不良少女，而金滓熙似乎也看透这一切断然拒绝帮忙。直到金滓熙再次失踪后，女儿又央求爸爸可以找到她，姜董佑除了开始深入追查滓熙的下落，也将厘清两个女孩之间到底是什么关系。



河润景重拾法律人

在本剧中最关键的女性角色除了金滓熙之外，另一位则为饰演检察官的河润景，过去她曾在《非常律师禹英禑》、《机智医生生活》展露头角，这次终於晋升爲女主角，将与刑警姜董佑、皮条客尹吉晧一同调查江南区的腐败真相。而这次她不再是「春日暖阳」，而是冷酷无情的闵书真。从接下案子开始就限制所有资讯不对外公开，随后面对似乎也被反派买通的长官一样超有底气，只愿意为正义而战。然而面对身边全是危机的她，又该如何坚持下去？请一定要锁定每周三首播的《江南B-Side》。



Disney+ 原创剧《江南B-Side》每周三下午 4:00 上架新集数

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