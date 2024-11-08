BIGBANG三人将在MAMA合体！太阳&大声参与GD权志龙新歌，MAMA舞台首演

据韩媒10Asia，GD权志龙（G-Dragon）在《POWER》之后还将发行一首单曲，这首新歌有队友太阳和大声参与合作，将在本月底的MAMA颁奖礼首次表演。 由此，BIGBANG将在MAMA带来三人完整体的首次舞台。

2024年MAMA Awards颁奖礼将於11月23日在日本大阪京瓷巨蛋举办。 GD这首新歌是BIGBANG三人完整体的第一首合作作品，久违的合体画面引起全球K-POP粉丝期待。



GD上月底31日刚刚发行新曲《POWER》，不到一个月又推出新歌、规划合体演出，还表示有要通过BIGBANG实现的巨集大计划蓝图，兑现了他作为队长对粉丝的承诺。



此外，BIGBANG在2017年1月以5人形式举办了入伍前最后一次完整体演唱会，之后经历了成员服兵役和离队的变迁，如今在GD带领下，与太阳和大声共同奠定了三人BIGBANG体制。 这次的MAMA，将是BIGBANG睽违7年10个月后的首个完整体舞台。

BIGBANG三人在今年9月的太阳2024巡演「THE LIGHT YEAR」中曾惊喜登台问候粉丝，但这次属於即兴表演、并非正式舞台。 尽管如此，许多粉丝仍为这场相聚激动不已，送上热烈的支持。



最近BIGBANG三位成员都十分活跃，GD时隔7年4个月之久以先行曲《POWER》回归，太阳继续巡演行程，大声则活跃於电视节目并积极经营个人YT频道「家大声」，最新两期还请来GD和太阳，3人完整体的首个谈话节目引发大量粉丝的关注和感慨。



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