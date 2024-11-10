aespa的Winter分享了自己如同双胞胎一般的妈妈美照！100%遗传了她清澈透明的美貌～

人气女团 aespa 成员 Winter 在 IG 上分享了母亲的照片，那独特的精致氛围真的太相像啦！网友感叹：「完美继承了妈妈的美貌」、「光看照片就感受的妈妈的活力」、「所以说遗传真的很重要」、「妈妈充分有当艺人的特质」

Winter 在昨晚（9日）发出限时动态，配文写道：「妈妈真可爱～」并上传了两张照片。



公开的照片中，Winter 的母亲以丰盈的发型和清纯的美貌吸引了大家的目光。她在自然背景下露出明亮的笑容，在传统建筑物背景中以迷人刚毅的眼神注视著镜头，让人感受到她与众不同的自然美貌。



特别是，Winter 清澈透明的形象正是遗传自妈妈，母女之间相似的氛围也让网友们忍不住感叹。







此外，Winter 所属的 aespa 在上月 21 日发行了第五张迷你专辑《Whiplash》。截至本月 7 日，该专辑在 Circle Chart 上累计销量达到 102 万张，成为她们第五次获得百万销量纪录的专辑。aespa 也预计将於明年 1 月起在包括美国、加拿大、英国、法国等共 29 个地区展开 41 场巡演，与全球粉丝见面。





▼2024年10月21日公开的同名主打歌曲〈Whiplash〉MV，观看次数即将突破6000万：



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