朴轸永：TWICE & ITZY更重要，JYP经济顶梁柱！TWICE这首歌的收益比〈Nobody〉高100倍

身为JYP娱乐「首长」的朴轸永，对於旗下最能赚钱的两个女团TWICE和ITZY，怎能不喜欢？ ！最近朴轸永作客了《朴明洙的Radio Show》，与主持人朴明洙聊到了JYP旗下的艺人和公司经营。

节目中朴明洙提到：「今天TWICE上了《明洙秀》，ITZY之前也来过。」对此朴轸永笑著回应说：「比起我自己，她们的发展更重要。 我自己成不成功与公司的盈利无关，对我来说，保持对现场的敏锐感很重要，因为我需要做许多关键决定，不能失去感觉。」他补充说：「公司的收益取决於她们，TWICE和ITZY比我重要得多。」



当朴明洙问「TWICE在美国取得了很大成功吧？」时，朴轸永自豪地回答：「是的，她们在美国表现得很好。 而这次ITZY的新歌也很重要，相比之下，我的新歌〈Easy Lover〉并不那么重要。 因为员工很多，公司其他艺人更需要成功。」一席话听得全场哈哈大笑。



▼ITZY〈Gold〉和〈Imaginary Friend〉MV：



▼朴轸永〈Easy Lover〉MV：



随后，话题转向了Wonder Girls的美国进军之旅。 朴明洙回忆道：「在没有人尝试进军美国时，你带著Wonder Girls去了。 当时我很惊讶，想『怎么会想到这样的挑战呢？』」对此，朴轸永表示：「当时我知道成功的几率不到10%，但仍想试试看。 这是一场有意义的挑战，我现在依然对Wonder Girls心怀感激与歉意。」朴轸永的字里行间全都表现出对TWICE、ITZY以及Wonder Girls成员们的喜爱，强调后辈艺人的成功是JYP的核心。

接著朴明洙继续提问：「在JYP中，哪首歌的版权收益最高？」朴轸永答道：「目前是TWICE的歌曲。 虽然过去也有很多热门歌曲，但〈What is Love〉完全是不同的量级。 这首歌在全球大热，其收益比以前的〈Nobody〉或〈别离开我〉高出100倍以上。」

▼TWICE〈What is Love〉MV：



▼Wonder Girls〈Nobody〉MV：



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