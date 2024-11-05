【韩网热门】金钟国狙击外国艺人参加曹世镐婚礼礼金给得少吃得多！全网怒斥
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【韩网热门】金钟国狙击外国艺人参加曹世镐婚礼礼金给得少吃得多！全网怒斥

明星   2024年11月5日   星期二09:35   Tracy  

（封面图源：IG@yjonathanta、TV DAILY）

曹世镐的婚礼近期在韩国娱乐圈引发了广泛关注，这场婚礼上许多明星朋友齐聚一堂。

最近一期的《Running Man》上，参加了婚礼的刘在锡、金钟国就提到了那场盛大的婚礼。 刘在锡回忆称，在婚礼上看到金钟国和Jonathan坐在一起聊天，金钟国则毫不避讳地接著说：「他给的礼金不多，倒是吃得特别多，我就不说他包了多少钱了。」
（图源：SBS《Running Man》）

PS：Jonathan 2000年出生，是一位刚果民主共和国的艺人，活跃於韩国娱乐圈。 他因流利的韩语、幽默的口才和对韩国文化的理解，在韩国综艺节目中迅速走红。
（图源：IG@yjonathanta）

韩国网友评论：
1. 为什么要对孩子这么说？？ 人品太烂
2. 不要以为是在搞笑，这就是你的平均认知
3. Jonathan这个年纪又能去过几场婚礼？？
4. 他还是个学生
5. 太过分了，你的大脑都变成肌肉了吗？？ 大人就要有大人的样子
6. 我都20大几岁了，身边也没几个朋友结婚，我要是去的话也不知道该给多少钱啊，是不是也要被骂
7. 又不是你的婚礼，为什么那样对孩子
8. 不然你替他给啊
9. 我之前很喜欢金钟国，但是他上次当面问女艺人你怎么胖了，我立刻脱粉了
10. 不想招待人家就别请啊，钱少就不是钱了？？
11. 他对Jonathan说话特别恶毒，之前就这样
12. 被他说的Jonathan还不在节目现场，背后说人真的很烂
13. 你希望他给多少啊？
14. 他以为自己和Jonathan很熟，才那样说，可是真的越界了
15. 新郎新娘这么说的话也会被骂死，而且人家曹世镐根本不在意，为什么要在人家的婚礼上说，甚至对方还不是同龄人，要比他年纪小很多
16. 为什么要在节目上说？？
17. 按照曹世镐的财力来说，Jonathan不给礼金去吃都行
18. Jonathan再怎么能挣钱，现在也只是个大学生啊
19. 又不是你结婚，曹世镐肯定很开心人家来替他庆祝，只是一顿饭而已啊
20. 礼金和食粮又没有关联
21. 你又给了多少？ 吃了多少？ 连纸巾都只用一半的吝啬鬼到底给了多少钱？
22. 你出道的时候人家还没出生呢
23. 他从素人变艺人，他可能也不知道艺人结婚，而且还是在豪华大酒店摆席，这种情况要给多少钱吧

原文：https://theqoo.net/square/3471061923

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