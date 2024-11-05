【韩网热门】金钟国狙击外国艺人参加曹世镐婚礼礼金给得少吃得多！全网怒斥

曹世镐的婚礼近期在韩国娱乐圈引发了广泛关注，这场婚礼上许多明星朋友齐聚一堂。

最近一期的《Running Man》上，参加了婚礼的刘在锡、金钟国就提到了那场盛大的婚礼。 刘在锡回忆称，在婚礼上看到金钟国和Jonathan坐在一起聊天，金钟国则毫不避讳地接著说：「他给的礼金不多，倒是吃得特别多，我就不说他包了多少钱了。」



PS：Jonathan 2000年出生，是一位刚果民主共和国的艺人，活跃於韩国娱乐圈。 他因流利的韩语、幽默的口才和对韩国文化的理解，在韩国综艺节目中迅速走红。



韩国网友评论：

1. 为什么要对孩子这么说？？ 人品太烂

2. 不要以为是在搞笑，这就是你的平均认知

3. Jonathan这个年纪又能去过几场婚礼？？

4. 他还是个学生

5. 太过分了，你的大脑都变成肌肉了吗？？ 大人就要有大人的样子

6. 我都20大几岁了，身边也没几个朋友结婚，我要是去的话也不知道该给多少钱啊，是不是也要被骂

7. 又不是你的婚礼，为什么那样对孩子

8. 不然你替他给啊

9. 我之前很喜欢金钟国，但是他上次当面问女艺人你怎么胖了，我立刻脱粉了

10. 不想招待人家就别请啊，钱少就不是钱了？？

11. 他对Jonathan说话特别恶毒，之前就这样

12. 被他说的Jonathan还不在节目现场，背后说人真的很烂

13. 你希望他给多少啊？

14. 他以为自己和Jonathan很熟，才那样说，可是真的越界了

15. 新郎新娘这么说的话也会被骂死，而且人家曹世镐根本不在意，为什么要在人家的婚礼上说，甚至对方还不是同龄人，要比他年纪小很多

16. 为什么要在节目上说？？

17. 按照曹世镐的财力来说，Jonathan不给礼金去吃都行

18. Jonathan再怎么能挣钱，现在也只是个大学生啊

19. 又不是你结婚，曹世镐肯定很开心人家来替他庆祝，只是一顿饭而已啊

20. 礼金和食粮又没有关联

21. 你又给了多少？ 吃了多少？ 连纸巾都只用一半的吝啬鬼到底给了多少钱？

22. 你出道的时候人家还没出生呢

23. 他从素人变艺人，他可能也不知道艺人结婚，而且还是在豪华大酒店摆席，这种情况要给多少钱吧

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