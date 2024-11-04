《拜托了冰箱》睽违5年再度复活！邀请《黑白大厨》白汤匙崔康禄与爱德华李演出！

话题人气综艺秀《黑白大厨：料理阶级战争》播出后，让许多参加者受到观众们的瞩目，而五年前的JTBC料理综艺节目《拜托了冰箱》也藉此机会再度回归，并将邀请节目中的崔康禄与爱德华李两位主厨出演，引发观众期待。

JTBC於11月4日表示，预计将从下个月开始播出《拜托了冰箱》全新内容，并在节目中邀请《黑白大厨》中最受欢迎的最终亚军，众望所归的爱德华李，以及另一位白汤匙主厨崔康禄，将出演节目。崔康禄其实曾在料理生存节目企划《厨神当到韩国版2》中获得最后冠军，而住在美国的爱德华李则是2010年曾赢得美国料理铁人的冠军，两位都是相当优秀且成绩傲人的主厨。



两位主厨也在最近的节目《黑白大厨》中呈现自己特别的料理方式，也获得观众们的热烈关注。崔康禄主厨以苏子油为主材料所完成的料理桥段，更留下许多观众们印象深刻的台词。美国移民第二代的爱德华李，虽然有时因为不熟悉韩语而反应比较慢一点点，但料理中却充满了热爱韩国的元素，在节目中选队伍的时候，坚持选择海鲜的画面也让观众们莞尔一笑。

《拜托了冰箱》网罗了两位白汤匙主厨出演，节目的宗旨是要利用冰箱内现有的食材，展开料理对决。从2014年11月一直进行到2019年的11月，曾经风光播出了五年期间，主厨崔贤硕、李连福、Sam Kim、朴俊宇、吴世德、洪锡天以及金锋等这些料理名人也都从此节目中诞生。卷土重来的《拜托了冰箱》由元老团队成员再度携手合作，预计保留节目原创性的同时，更加入新颖变化，希望给观众们全新感受。



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