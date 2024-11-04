李政宰亲自揭秘《鱿鱼游戏》「成奇勋」为何变红发：一切都是为了......

Netflix原创韩剧《鱿鱼游戏》第二部公开12月26日正式上档之后，全球又刮起重温之风，剧迷们又纷纷翻出第一季重新观看。

《鱿鱼游戏》第一季后半段中，由李政宰饰演的「成奇勋」染上了醒目的红发，电视剧播出当时观众以及网友和YouTuber们做出了各种解读，而李政宰近日亲自解释了其中的含义。

11月1日（当地时间），在义大利举行的「Lucca Comics & Games卢卡动漫游戏节」上，《鱿鱼游戏》导演黄东赫以及演员李政宰、魏化儁出席了活动。 该动漫节是欧洲规模最大的漫展之一。



黄东赫导演表示：「听说卢卡是世界著名作曲家Giacomo Puccini的故乡，令人惊喜的是《鱿鱼游戏》新一季将会出现Giacomo Puccini的曲目，很高兴在这里宣布这一消息。」这一消息也引发了当地媒体和粉丝的热烈反响。 当天还发布了《鱿鱼游戏》第二季的先导预告片。 Netflix官方YouTube帐号的预告片在发布两天后就突破了1200万次观看，评论数量超过1.6万条。



预告片中身穿绿色运动服、带有456号标识的成奇勋勋度亮相，并出现了李秉宪、姜河那、朴成焄等令人熟悉的演员面孔。 此外，第一季中的「木槿花开了」游戏也再次登场，引起了观众的共鸣。同时预告片里还透露了新的规则：每次游戏结束后，玩家可以投票决定是否继续游戏，激发了观众的好奇心。



《鱿鱼游戏》第二季将於12月26日发布。 李政宰也再次饰演成奇勋，他亲自解释了令人关注的红发，称：「我认为这是在经历了可怕的情况后，奇勋勇敢开启新生活的象徵。」魏化儁饰演的「俊昊」也在第二季里回归，他则表示：「是时候重新回到鱿鱼游戏了，经历了过去的事件后，俊昊在第二季是否能够找到『frontman』和游戏背后的人，请大家拭目以待。」



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