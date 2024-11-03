【韩网热门】JYP 朴轸永：实力强并不代表能走红！网友：实力是基础啊

什么样的人才能红？

Theqoo上有网友总结了几位明星所说的话，原来光是实力强，并不能让人走红！

朴轸永：光是实力强并不能走红，实力强的艺人有那么多，能不能红全看有没有「星味」（明星潜质）。



(G)I-DLE田小娟：吸引人目光，有「星味」才是最重要的。



罗勋儿：真正的超级明星是让爱你的人爱死，恨你的人恨死。 人人都喜欢的人不是超级明星，只是明星。 既要有恨死你的人，也要有爱死你的人才是超级明星。



网友还举例说明何谓「星味」，特别点名了李孝利，不管她做什么都话题度爆表。



韩国网友评论：

1. 很久之前我就这么想，舞跳得好，歌唱得也好就是不吸引人的例子太多了

2. 实力强且有星味肯定是最好的，但现实就是爱豆更偏向於星味。 实力的话，没关系，粉丝自带滤镜，只有非粉才是真评价

3. 「实力强并不一定走红」并不是说「实力不好也可以走红」啊，而是实力是基础，还要有运气

4. 才艺要靠实力支撑啊，没有实力就如同没有甜味的糖

5. 没有才艺的人根本就不会多看他一眼

6. 也不是所有的艺人都很美、很帅，可是他们也非常吸引人啊

7. 张员瑛就星味十足啊

8. 首先你的基础要好，这样才能被看到更多的才华

9. 最终还是得看实力，能不能一直红下去得靠实力支撑

10. 确实有很多人有实力但不红，也有人没实力却走红了，但是能长红的人肯定是实力+星味

11. 让人记住你很容易，但是没有相应的实力的话很快就凉了，比起星味我觉得运气更重要

12. 没实力也能红啊，反正粉丝会给自己洗脑

13. 星味确实重要，但实力是基础啊

14. 大型经纪公司是谁都可以进去的吗？ 都有严格的标准啊，只是最近也比起实力更注重星味吧

15. 实力+才华+运气，没有实力最终还是会凉

16. 有实力才会得到认可啊

17. 反正最后上台的时候都是机器帮忙，根本不真唱，有没有实力又有什么关系呢

18. 这就是经纪公司最爱的话术啊，星味，多好包装啊，根本没有标准可言

19. 这就是我为什么讨厌现在的爱豆，至少也该有点基础吧，没有实力，全靠包装，笑死人了

20. 据説罗勋儿根本没说过这种话

21. 有才华且有星味早就被大型公司选进去了

原文：https://theqoo.net/square/3467803209

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