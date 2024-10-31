安孝燮新剧演牛郎？ 《背著善宰跑》导演新作《天国之夜》讲述「夜店头牌与财阀千金之恋」，网友表担忧、制作方火速回应

据韩媒StarNews独家报导，安孝燮将出演tvN《背著善宰跑》导演尹钟镐执导的新剧《天国之夜》，改编自2022年出版的同名小说，讲述围绕财阀家族和花柳界的传闻。

剧中女主角身为韩国某财阀家族的继承人，因为是非婚生子女而过著受到诅咒的生活，在清潭洞秘密夜店遇到头牌后，互相守护不被恶势力伤害，逐渐学到真爱的含义。 这是一部悬疑爱情剧，讲述两个被世界抛弃的人通过彼此的存在获得救赎的过程，展示孤独的灵魂们向著天堂前行的凄美而动人的故事。

安孝燮接到的角色名叫「天国」，曾经是跆拳道选手，现在是秘密夜店「Si bel homme」（法语「美男」）的头牌，拥有专业运动员的修长身高和健美肌肉，因为继母卷走父亲的死亡保险金而背上私人借贷债务，因此纵身入跃花柳界。



以上为电视剧中的设定，而网友翻出原著小说，发现内容更为刺激：男主23岁、女主39岁，男主「天国」原本是遗物整理师，在处理孤独死者的遗物时然遇见死者的遗属「刘智温」，并对她一见钟情。 一年后，天国成为了一家Host Bar的「选手」（男公关），智温以客人身份来到他工作的店里，两人重逢后缘分从此展开。 天国一直保管著智温生母的遗物，并打算交给她，不巧的是就在那天夜里发生了一起谋杀案，而天国被诬陷为凶手。 为避免成为八卦的中心，智温并没有给出天国的不在场证据，而是开始寻找其他方法证明他的清白，结果两人卷入了更大的事件中。

原著里的「Si bel homme」是由美男子们经营的会员制Host Club，为富有且孤单的女人提供任何地方都享受不到的破格服务与限定版爱情，天国就是店里最抢手的男公关之一。

很多韩网友对这些设定感到难以接受：「什么年代的感性啊，好过时」「会去嫖娼的地方花钱的女主？」「不想在电视上看到这种肮脏故事」「不要美化垃圾」。 也有人表示题材十分新颖，感到期待。



稍晚时间，《天堂之夜》制作公司SimStory表示确实向安孝燮和尹钟镐提出了合作建议，目前仍在积极讨论，还没有做出最终决定。

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