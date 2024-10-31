马东石「十二生肖」新剧《Twelve》初现雏形：十大主演徐仁国&朴炯植&成东镒等名单太震撼，《八尺门的辩护人》雷嘉汭也加盟！角色设定公开

马东石在《38师机动队》后时隔8年回归小荧幕，再次与徐仁国联手，加上朴炯植、成东镒、李主傧、高圭弼、康美娜等知名演员加盟，《八尺门的辩护人》女主角雷嘉汭也将饰演重要角色！

新剧《Twelve》是一部充满奇幻色彩的动作大片，以东方传说中的十二生肖为灵感，讲述十二天使为保护人类免受恶鬼侵害而化身为人类生活在凡间的故事。 他们与想要唤醒封印力量的邪恶势力进行对抗，展开一场惊心动魄的战斗。

《Twelve》今日正式公开主演阵容，不仅完美契合角色，更令人期待合作效应。 马东石饰演十二天使的领袖、拥有绝对力量的虎之天使「泰山」（*人名皆为音译），深藏过去牺牲的牛、兔、羊、鸡四位天使的记忆，隐藏身份生活於人类世界。 马东石近几年专注於电影领域，主演的《犯罪都市》系列在韩国创下三次破千万票房纪录，还加盟好莱坞电影《永恒族》饰演超级英雄「吉尔伽美什」，硬朗形象深入人心。



演员徐仁国在《死期将至》《某一天灭亡来到我家门前》等作品中展现精湛演技，这次将饰演象徵猴子的天使「元胜」，他灵活敏捷、机智聪慧，梦想成为下一任领袖。



李主傧在《犯罪都市4》《泪之女王》《纸房子：韩国篇》中表现突出，本剧中将饰演象徵龙的天使「美尔」，在数千年前的战斗中与恶鬼一同被封印了特殊能力。



演员高圭弼在《爱的迫降》《犯罪都市3》《恋慕》等作品中饰演过各种充满个性的角色，本次将饰演象徵猪的天使「多尼」，并协助蛇之天使「芳儿」在韩医院工作，在战斗时拥有惊人的灵活身手。



康美娜曾涉猎《欢迎回到三达里》《德鲁纳酒店》《午夜恐怖：6夜》等不同类型作品，本次饰演象徵狗的天使「姜芝」，战斗时拥有像斗犬般的敏捷身手，以保护人类为己任，内心十分温暖。



新星演员成侑彬（成愉频）曾参演《无路可走：轮盘赌》《魔女二部曲：另一个她》，这次将饰演象徵鼠的天使「鼠道」，拥有敏锐的判断力，在十二天使的行动中发挥不可或缺的作用。



安智慧在电影《乌有之地》中亲自上阵高难度打戏、给全球观众留下印象，本剧中饰演象徵马的天使「马淑」，继续展现华丽的动作场面。



台湾新人女演员雷嘉汭去年在《八尺门的辩护人》担任女主角、贡献惊艳演技，将饰演象徵蛇的天使「芳儿」，以古老医术治疗人类和受到恶鬼攻击的同伴。



资深演员成东镒饰演唯一被神选中拥有特殊能力的人类「玛洛克」，是十二天使的管理者，帮助十二天使守护人类和世界。



朴炯植饰演象徵乌鸦的恶鬼「乌鬼」，解除了被封印数千年的力量后重返人间，以强大的邪恶力量对天使们造成威胁。



《Twelve》以东方十二生肖为基础，打造出善恶对决的独特世界观，正以明年播出为目标进行积极制作。

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