CNBLUE睽违七年台北开唱！下次许愿连唱一星期！不愿粉丝只录影不互动〜郑容和：「这样我要没收手机！」

11月2日晚间乐团CNBLUE於林口体育馆举办《2024 CNBLUE LIVE: VOYAGE into X IN TAIPEI》演唱会，现场涌入5500位粉丝们同欢。

从一开场的影片，就先带给大家气势磅礴的海浪声，接下来CNBLUE成员三人郑容和、李正信与姜敏赫也搭著升降梯缓缓从天而降，各自走向负责的乐器位置，全场已迫不及待，立刻为大家连续带来三首High歌「In My Head」「Where You Are」以及「I’m sorry」，等待已久的BOICE们更是报以高分贝的尖叫声。





上一次来台演出是在高雄，本次可说是睽违七年回到台北开唱，让CNBLUE觉得非常兴奋，让他们不断以中文「真嘟假嘟」表达开心的心情，也向大家介绍本次的演唱会主题「VOYAGE into X」其中的X表达了CNBLUE无限的可能性，同时也代表著罗马数字10，也是他们推出了第10张的新专辑，本次的专辑在SNS上也分为Red与Blue版本，今日也将一一为大家呈现。





这一次的巡演，CNBLUE可说是准备了相当长的一段时间，今日满场的粉丝也让他们感到相当幸福，郑容和也不断高喊「明天见」，也用中文不断说著「我要看明天的」，表示如果明天还能够加场就太好了！也大夸台北的BOICE真的太热情了，就算连唱三天两夜都不够，下次许愿直接连唱一个星期。郑容和还以嘉宾的身分介绍了SOLO演唱的李正信，正信说自己非常害羞，虽然很紧张但是全场BOICE的应援让他消除了紧张感，演唱得相当出色。





粉丝们都很清楚，郑容和在带动全场气氛时，最爱叫大家一起跳起来「Everybody 뛰어!」於是粉丝们也拿著写这句话的小旗子进场，让CNBLUE感到相当惊喜，也跟粉丝们拿了这旗子起来挥舞，郑容和说自己也不知道从什么时候开始，在演出时就常讲这句话，正信觉得大约从两年前左右开始。不愿大家只顾著录影而没有陶醉在表演中，所以郑容和更扮起老师说：「你们再这样我等等要走到你们面前直接没收手机喔！」没想到粉丝们更是开心，希望自己就是被没收的那一个！



本次演出的应援色是银色，CNBLUE更认真地查看大家是否都带有银色元素前来，正信说自己戴著银色项炼，容和更是搞笑露出自己的银色牙齿，敏赫表示自己除了项炼还有腰炼都是银色，而他前面的整座鼓也是银得闪闪发亮，粉丝们更有许多带了汤匙前来，让CNBLUE大呼台北BOICE真的很聪明又很有创意！接下来CNBLUE更演唱了许多大家耳熟能详的热门歌曲，其中一首歌曲是「我想念的究竟是你 还是那时」，他们更直接以中文演唱这句歌词，让粉丝们觉得相当惊喜，郑容和更大唱「我想死你了~~」向全场粉丝们告白。



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